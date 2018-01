SEGUNDA Precios populares para llenar el Artés Lucas García Llamas, gerente del Lorca, junto a Peña, Pina y Abel Gómez. / Lorca FC El Lorca FC saca una campaña de abonos para la segunda vuelta desde 30 euros PEDRO RE LORCA Jueves, 4 enero 2018, 01:18

El Lorca FC no se rinde y tratará de aumentar su masa social en los próximos días con una nueva campaña de abonos para la segunda vuelta. Intentará superar el listón de los 4.200 que tiene en estos momentos. 'Afición, tú eres nuestra medicina. No estamos muertos, necesitamos tu ayuda', es el lema elegido para tocar la fibra sensible de los lorquinos. Se trata de una campaña en la que los nuevos abonados saldrán muy beneficiados si eligen ciertas zonas del Artés Carrasco, donde habitualmente la grada se ve más desnutrida. Todo lo contrario que en la tribuna alta y baja del recinto lorquino, donde el club blanquiazul ya no puede vender más abonos y donde las localidades que aún están libres se destinarán a la venta de entradas sueltas para cada choque.

Por lo tanto, los abonos que se pueden adquirir en las oficinas del club son para grada lateral y fondos. El abono para adulto cuesta 50 euros, tanto para hombres como para mujeres, en estas dos ubicaciones, mientras que hay otro abono de 40 euros para jubilados y jóvenes. Por último, los niños (hasta los 14 años) pagarán 30 euros. Estos abonos entran en vigor en el segundo partido de la segunda vuelta, cuando el equipo de Fabri reciba al Huesca, el conjunto revelación de la primera vuelta en Segunda División. Antes tendrá que jugar el Lorca FC dos encuentros lejos del Artés Carrasco, el domingo con el Sevilla Atlético, y una semana más tarde frente a la Cultural Leonesa, dos citas claves para que el equipo blanquiazul comience a remontar el vuelo.

Precios 50 euros Abono para adultos, tanto en la grada lateral como en el fondo norte y sur del Artés Carrasco. 40 euros Jubilados y jóvenes, para la grada lateral y para los dos fondos. 30 euros Para los niños en edad comprendida entre 0 y 14 años. Otros datos Abonados El Lorca FC cuenta en la actualidad con 4.200 socios. Sin espacio No hay abonos disponibles en la tribuna alta ni baja. Válidos Para la segunda vuelta.

«Ha sido una primera vuelta muy competida y con muchas dificultades. Ha sido complicada porque los resultados no han sido los más adecuados. El equipo sigue estando vivo, está a un margen pequeño de poder escalar posiciones. Es la mentalidad que hay que tener para la segunda vuelta», dice Abel Gómez, uno de los futbolistas más expertos de la plantilla blanquiazul, que ya coincidió con Fabri en el Granada.

Un estilo diferente

El andaluz reconoce que el partido del domingo ante el Sevilla Atlético es una final: «Es un partido muy importante ante un rival directo. En los partidos fuera de casa no hemos sido capaces de sacar muchos puntos, espero que podamos conseguir la victoria. Tengo claro que ahora vamos a jugar de una forma diferente, intentaremos adaptarnos lo antes posible a lo que el entrenador quiere para sumar puntos», añade el centrocampista, quien remarca las diferencias entre Fabri y Curro Torres, su antecesor.

Peña, otro de los capitanes, hace autocrítica: «Los jugadores tenemos un porcentaje muy alto de responsabilidad en los resultados del equipo. Cuando a un entrenador lo destituyen, como en este caso, es también un fracaso de los jugadores. Está claro que no hemos hecho bien las cosas en esta primera vuelta y tenemos que cambiar la dinámica. Los que nos quedamos aquí tenemos que revertir la situación. El próximo partido en Sevilla es importante, pero si ganamos no estaremos salvados, y si perdemos no estaremos descendidos. Obtener un resultado positivo en Sevilla sería muy importante a nivel moral», asegura el defensor nacido en Salamanca.