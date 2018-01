SEGUNDA El CSD paraliza la venta del Lorca, que hoy visita al Rayo Félix Moneo. / LV Moneo: «Igual se creen que somos traficantes, pero todo se va a arreglar la semana que viene» PEDRO RE LORCA Sábado, 27 enero 2018, 02:00

Lejos de despejarse el camino, crece la incertidumbre en torno al Lorca FC, cuyo traspaso no se termina de concretar en unos días en los que el club, además, se está jugando la vida en Segunda. Hoy mismo visita el difícil campo del Rayo con todo paralizado a nivel institucional, lo cual genera intranquilidad en un equipo que necesita todo lo contrario.

Todo está paralizado en lo que se refiere a la venta del Lorca FC a un grupo inversor encabezado por Félix Moneo y se tendrá que esperar hasta el lunes para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) decida si da luz verde o no a la operación. Y con este panorama el Lorca afronta hoy un duelo difícil ante el Rayo, partido que se disputará a partir de las 18.00 horas en Vallecas. El empresario chino Xu Genbao estará en el encuentro, a la espera de si el lunes el CSD da su visto bueno y la Liga decide si aprueba o no la operación del traspaso.

Rayo Vallecano Alberto; Baiano, Álex Moreno, Amaya, Dorado; Fran Beltrán, Unai López, Cerro, Embarba, Trejo y Raúl de Tomás. Lorca FC Dorronsoro; Pina, Pomares, Nasuti, Fran Cruz; Javi Muñoz, Abel Gómez, Nando, Aly Mallé, Tropi; Manu Onwu. Árbitro Fernández Ortega (Comité Vasco). Campo y hora Estadio Vallecas, 18 h.

El agente Félix Moneo explicó ayer que «es una operación que se está haciendo en semanas, por lo cual es muy complicado todo el tema de la documentación. No se puede resolver todo en tan poco tiempo. Por eso el CSD ha paralizado la venta durante varios días para ver un poco cómo están las cosas. Igual se ha pensado que éramos traficantes de armas, tonterías que la gente publica y no comprueba. Así que nos ha citado para ver si el lunes lo resolvemos y seguimos con todo. Pero estamos en pleno contacto con Bin [intérprete] y Genbao, y hay muy buena sintonía. Estamos de acuerdo en todo».

El empresario navarro está convencido de que «la próxima semana se resolverá todo. He hablado con Bin y el hombre está asombrado de todo lo que se ha publicado. Lo que pasa es que la operación coincide con los fichajes y con el cambio de ciclo, pero todo está tranquilo, porque el club tiene dinero y nosotros tenemos el tema resuelto. La semana que viene estará todo arreglado. Eso sí, se va alargando y quedan pocos días para el cierre del mercado de fichajes y estamos un poco asustados. A ver si nos va a dar tiempo con todo».

Moneo se encuentra respaldado por un grupo de «españoles que hemos vivido fuera. Venimos a ayudar, no a hundir el club, pero no somos multimillonarios, no venimos con cien millones para invertir en el Lorca. Eso sí, todo lo que vamos a hacer lo tenemos claro y pensado. Venimos a salvar el equipo, pero si no colaboramos todos no lo vamos a salvar. Eso genera intranquilidad», aseguró.

Fabri y la intranquilidad

Esa falta de calma de la que habló Moneo se está transmitiendo a la plantilla en días vitales para su salvación. Así, el entrenador del Lorca FC, Fabri González, contó hasta diez antes de contestar a la primera presunta en la previa del partido ante el Rayo. «Hay un cierto problema, un cierto desasosiego que no es positivo para el equipo ni para el vestuario», dijo. «Yo tengo que defender a mis jugadores, que no son máquinas, son personas y tienen sentimientos. La situación que atraviesa el club no es la mejor ayuda para poder trabajar y hacer las cosas bien».

En lo deportivo, apuntó que «vamos a Vallecas a competir y sacar el partido adelante, con esas armas competimos. Se han quedado fuera Merentiel y José Carlos, y han entrado en su lugar Nasuti y Santi Luque. Es que no hay mucho más, lo que tratamos es de hacer una convocatoria equilibrada».

El Lorca, además, tiene las bajas del lateral Peña y el delantero Manu Apeh, ambos sancionados con un partido.