Segunda División Merentiel y Manel pagan los platos rotos Curro Torres deja fuera a los dos delanteros y convoca a Manu Onwu y al canterano Apeh para intentar puntuar en Barcelona PEDRO RE Lorca Sábado, 14 octubre 2017, 11:26

Las dos derrotas consecutivas, ante el Albacete Balompié y el Real Zaragoza, hicieron saltar las alarmas del Lorca FC, que se colocó en la zona de descenso. Salir de esa posición pasa por puntuar en casa del Barcelona B, equipo al que se enfrenta el equipo lorquino este sábado por la tarde. Los principales problemas de los hombres de Curro Torres son los goles, que no terminan de llegar, sobre todo lejos del Artés Carrasco. Hay necesidad de puntuar fuera de casa, donde perdieron los cuatro partidos disputados.

Barcelona B Ortolá; Jorge Cuenca, Rodrigo Tarín, Costas, Marc Cucurella; Fali, Vitinho, Aleñá, Oriol Busquet, Marc Cardona y Arnáiz. Lorca FC Dorronsoro; Adán Gurdiel, Pomares, Fran Cruz, Peña; Crstian Bustos, Eugeni, Noguera, Dani Ojeda, Nando; y Manu Onwu. Árbitro Milla Alvendiz (andaluz) Campo y hora Mini Estadi (18.00 horas) TV Liga 123

Para esta tarde hay novedades importantes en la convocatoria, pues el técnico prescinde de jugadores habituales. Los delanteros Miguel Merentiel y Manel Martínez, que están peleados con el gol, tendrán una jornada de descanso. Vuelve tras su lesión de larga duración Manu Onwu, que junto a Manu Apeh, serán los encargados de jugar en la zona ofensiva. Lo más probable es que juegue de inicio el primero.

Curro Torres ofreció el pasado viernes por la tarde la rueda de prensa de todas la jornadas ante de partir con su equipo hacia Barcelona en avión. El entrenador tiene claro que su equipo no está rindiendo como se podía esperar. «Estamos obligados a ganar siempre. El Lorca es un equipo que tendrá, y tiene, una temporada complicada. Ahora tenemos un calendario para cosechar los puntos necesarios para salir del puesto en el que estamos. Tengo la ventaja de que conozco al equipo y el escenario, pero el del Barça es un filial que te puede poner las cosas difíciles».

El conflicto catalán

Sobre las novedades de la convocatoria dijo que «viaja por primera vez Manu Onwu, pero lo que no podemos hacer es responsabilizar a jugadores como Manu Martínez. El delantero está haciendo su trabajo. Me puede molestar que piten a uno de mis jugadores, pero tengo que respetar lo que opine la afición. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para sacar los resultados. Ahora toca jugar en Barcelona. Tengo familia y soy de allí. Me da pena lo que está sucediendo, espero que todo se arregle por el bien de España».