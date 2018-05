Segunda División El Lorca FC quiere salir con la cabeza alta del Carlos Tartiere Fabri, junto a sus jugadores, en un entrenamiento. / Sonia M. Lario / AGM El conjunto blanquiazul, que no tiene a Dorronsoro, visita a un rival que pelea por meterse al final de la Liga en los puestos de 'playoff' de ascenso PEDRO RE Domingo, 6 mayo 2018, 08:14

lorca. El Lorca FC sigue en su lucha particular por ganar el segundo partido de la temporada lejos del Artés Carrasco, aunque ya le quedan pocas opciones. Hoy visita Oviedo el equipo de Fabri, que trata de no quedar último en la clasificación. El rival se juega la posibilidad de meterse en puestos de promoción de ascenso. Para este encuentro en tierras asturianas el técnico lorquino no podrá contar con el guardameta Dorronsoro, lo que le dará la titularidad a Torgnascioli. Otros dos jugadores que no están disponibles por unas molestias son Fede Vega y Asier Villalibre y ambos se han quedado fuera de la convocatoria. El francés Digard está casi recuperado y es posible que la próxima semana pueda entrar. El resto de jugadores están disponibles, incluido Bicoro, que ya está recuperado para jugar.

«Sabemos que el Oviedo se juega muchas cosas. Nosotros tenemos tres partidos con equipos que se están jugando estar en el 'playoff'. Real Oviedo, Numancia y Valladolid, son partidos muy bonitos y para disputarlos. Como nuestro equipo está compitiendo bien, eso hace que los rivales tengan más respeto por nosotros, que también nos jugamos mucho. Somos profesionales y tenemos que hacerlo bien hasta el final de temporada», asegura Fabri.

Real Oviedo Alfonso Herrero, Johannesson, Carlos Hernández, Héctor Verdes, Christian Fernández, Folch, Mariga, Ñíguez, Saúl Berjón, Mossa y Toché. Lorca FC Torgnascioli, Pina, Peña, Antonio López, Fran Cruz, Pomares; Javi Muñoz, Gomelt, Dani Ojeda, Noguera y Apeh. Árbitro López Toca (Comité Andaluz). Indicencias Jornada 38 en la Liga 123. Estadio Carlos Tartiere, 16.00 horas.

El Real Oviedo no está atravesando por su mejor momento de juego y resultados. «Dije una vez que el Tartiere se come al futbolista, pues este es uno de esos partidos en que se los va a comer. A la primera que hagamos nos va a pitar. La gente no sabe lo muchísimo que nos jugamos», asegura Anquela. El técnico ovetense valora al Lorca: «Le tengo mucho respeto. En los últimos partidos está jugando muy bien y ganando a rivales difíciles».