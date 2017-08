Fútbol | Lorca FC El Lorca FC presenta a Merentiel y pierde por una grave lesión a su central Miguel Merentiel durante su presentación en el Artés Carrasco. / Sonia M. Lario Antonio López sufre rotura parcial de ligamentos en su rodilla derecha y estará varios meses de baja PEDRO RE Lorca Sábado, 5 agosto 2017, 12:50

El Lorca FC da otro paso para completar la plantilla. El pasado viernes presentó al jugador uruguayo Miguel Merentiel. Es el primer jugador extracomunitario que llega a una plantilla que necesita más refuerzos en todas sus líneas. El atacante pertenece al Club Atlético Peñarol de Montevideo, y la pasada temporada lo tuvo cedido en el Tanque Sisley de la Primera uruguaya. Jugó 20 partidos y marcó 7 goles. Llega en calidad de cedido, pero con una opción de compra. Es toda una apuesta del Lorca FC en un jugador joven, con 21 años, pero con mucho futuro.

Miguel Merentiel está muy ilusionado por jugar en Europa. «Estoy muy contento con esta oportunidad que se me presenta para poder jugar en Europa, es muy lindo el fútbol español. He visto que es muy rápido. Yo soy rápido, en el mano a mano puedo ser letal. Soy más media punta, pero con olfato de cara a puerta, he anotado siete goles en 20 partidos con mi último equipo. Creo que en el Lorca voy a tener muchas oportunidades por mi forma de jugar. Esta etapa es una linda oportunidad, la ciudad y el estadio me gustan».

Con los entrenamientos vienen las lesiones, y en esta ocasión fue el central Antonio López. El pasado viernes se confirmó que padece una rotura parcial de ligamentos de la rodilla derecha. Para él la temporada puede haber acabado antes de empezar. Otros dos jugadores a los que se les comunicó que no se cuenta con ellos son los centrocampistas Albisua y Urko Arroyo, que se unen a los descartes de Samu, Poley, Mikel Fernández y Borja García. De esta forma el equipo se queda con veinte jugadores. Eso significa que pueden llegar hasta cinco jugadores, dos en defensa, otros tantos en el centro del campo y otro delantero.

Cedidos de Primera

Paco Zaragoza habló del estado de la plantilla. Lamentó la lesión de Antonio López y añadió que llegarán más refuerzos. «Estamos en contacto con todos los equipos de Primera para que nos cedan jugadores». El Lorca FC juega hoy (20 horas) su partido de presentación en el Artés Carrasco ante el Almería.