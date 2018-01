SEGUNDA El Lorca, obligado a ganar hoy al líder, tras seis derrotas seguidas Fabri dirige una sesión de entrenamiento del Lorca FC. / Sonia M. Lario PEDRO RE LORCA Sábado, 20 enero 2018, 08:35

Un Lorca contra las cuerdas necesita ganar hoy nada menos que al líder Huesca, que aterriza en el Artés Carrasco. Es la primera vez que el equipo oscense visita la Ciudad del Sol, aunque se vieron las caras en el segundo partido de la Liga con derrota lorquina por dos a cero. El encuentro estará marcado por un ambiente enrarecido debido a las seis derrotas consecutivas del equipo de Fabri González, técnico que debuta en casa después de no haber podido puntuar en sus dos partidos al frente del equipo, contra el Sevilla Atlético y la Cultural Leonesa.

El equipo lorquino ya no cuenta con siete jugadores de los que estuvieron a principio de temporada, ya que se han marchado Jaume Valens, Molo, Sito, Eugeni, Manel Martínez, Carlos Martínez y Cristian Bustos, este último hace solo unos días con destino al UCAM Murcia. Encima, no se han llegado a completar esas vacantes, porque solo han llegado cuatro jugadores y no todos se pueden utilizar. El entrenador Fabri puede contar con Aly Mallé, que ya debutó en León, pero tiene las dudas del argentino Nasuti y de Santi Luque, que estaba cedido en el Recreativo, pendiente de la llegada de la documentación, y no estará Didier Digard, por problemas físicos.

Lorca FC Dorronsoro; Pina, Peña, Fran Cruz, Holgersson; Javi Muñoz, Abel Gómez, Pomares, Nando, Aly Mallé; y Manu Onwu. Huesca Álex Remiro; González, Brezancic, Pulido, Jair; Sastre, Aguilera, Melero, Chucho Hernández, Álex Gallar y Chimy Ávila. Árbitro Víctor Areces (C. Asturiano). Campo y hora Artés Carrasco, 20.00 h.

Para este encuentro ante el Huesca está descartado por lesión José Carlos, pero vuelve Tropi tras su ausencia en León, donde cumplió un partido de sanción. El centro del campo lo agradecerá, porque en esa parcela hay ausencias importantes.

Ahora falta por saber si el entrenador pondrá al mismo once que perdió ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. Fabri González ha convocado a veinte jugadores, dejando fuera, por decisión técnica, a Dani Ojeda. El técnico gallego dijo ayer que «nosotros debemos trabajar con la gente que tenemos, esa es la misión. Yo me encuentro centrado en lo que tenemos que hacer».

También habló sobre el Huesca: «Se nos presenta una oportunidad de oro ante el líder, aunque sabemos que es un gran equipo en todas sus líneas, que tiene tres o cuatro jugadores arriba con una buena técnica. De hecho, es el líder por algo. Todo lo que hemos visto de este equipo es bueno y por eso está en esa situación».

El Huesca visita el Artés Carrasco para jugar un partido, según su entrenador Rubi, «muy complicado». Son bajas por lesión Vadillo y Akapo, y a estos se unen Íñigo López y Kilian, por decisión técnica. Vuelve Carlos David después de estar ausente ante el Numancia por una lesión muscular.