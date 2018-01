SEGUNDA El Lorca FC, un barco a la deriva y con el dueño fuera Xu Genbao. / J.M.R. / AGM Xu Genbao regresa a China sin concretar el traspaso al grupo de Moneo, que acusa al club de no cumplir lo pactado PEDRO RE LORCA Martes, 30 enero 2018, 01:38

El Lorca FC sigue a la deriva, como un barco que no encuentra puerto. La venta del club se derrumba por momentos, y es que el empresario navarro Félix Moneo no ha demostrado en ningún momento disponer del dinero pactado para hacerse con la entidad, a pesar de haberse rubricado el pacto en notaría. El acuerdo para que Xu Genbao traspasase el club al grupo de Moneo fue de unos cinco millones de euros y ya se debería haber hecho efectivo el primer plazo, de un millón, pero no se sabe nada del dinero.

Debido a las dudas que han surgido, el propio Consejo Superior de Deportes (CSD) parece haber tomado cartas en el asunto y ha podido convocar a las partes a una reunión por escrito.

Félix Moneo insiste en que el CSD tiene que dar el visto bueno y por eso ha convocado a las partes a esta reunión, pero en el Lorca FC niegan que haya sido convocada tal cita. Mientras tanto, Xu Genbao se ha marchado a China para tratarse de una enfermedad que no termina de remitir y estará durante un mes en Shanghái. En su lugar se ha quedado Bin, el traductor, para llevar las riendas del club.

Y sin Genbao aquí y con la venta paralizada, el Lorca FC se desangra sobre el campo y el horizonte pinta mal. La goleada sufrida ante el Rayo Vallecano ha terminado de encender las alarmas y otra derrota ante el Almería podría ser definitiva para dejar casi sentenciado al equipo.

Romeu, desaparecido

Y en medio del desbarajuste, Joaquín Romeu parece desvinculado del club. Ha pedido cobrar su salario hasta el 20 de enero y no ha estado en las últimas citas del equipo. Estuvo en León, pero en el partido disputado en el Artés Carrasco ante el Huesca no apareció por el palco, a pesar de estar en Lorca por la mañana. Tampoco acudió al estadio de Vallecas el sábado, pese a tener su residencia en Madrid.

El que sí estuvo en el Rayo Vallecano-Lorca fue Félix Moneo, pero no lo hizo en el palco. El club lorquino se negó a acreditarlo y lo dejó fuera del protocolo. Y es que en el club que preside Xu Genbao se sigue pensando que Moneo no ha cumplido con los plazos de pago puestos en el contrato y la escritura de compraventa. El talón que entregó nunca se hizo efectivo y el ingreso en la cuenta, tampoco.

Así, sigue el tira y afloja entre ambas partes y, mientras tanto, el equipo se derrumba. Ya no solo pierde, es que encima ofrece muy mala imagen, como el pasado sábado contra el Rayo Vallecano. Moneo se defiende con los siguientes argumentos: «Tenemos que solucionarlo, pero pinchar las ruedas de la ambulancia que lleva al moribundo no ayuda. Se están diciendo barbaridades y hay que ser muy 'masoca' para seguir. El club está comprado, pero hay un tema notarial. El CSD nos ha pedido información y estamos en ello».

Félix Moneo terminó apuntando que «nosotros no hemos mentido nunca, son ellos quienes no han cumplido lo acordado y firmado. No nos han dejado los quince días para ver la contabilidad y documentos. Yo soy el que les envía requerimiento para aclarar todo».

La premura de tiempo es importante, y de momento se han puesto a trabajar Fabri González y Paco Zaragoza, entrenador y director deportivo. Quieren apurar las horas para hacer algunos refuerzos dentro de las posibilidades del club. Estos pueden llegar a modo de refuerzos o con jugadores por los que no haya que pagar traspaso.

Entre las salidas que puede haber están las de Manu Onwu, Noguera, Merentiel y Albisua. Así, con semejante lío parece que lo que menos importa es el choque del sábado con el Almería, equipo que ha solicitado 510 entradas para sus abonados, que estarán colocados en la grada lateral.