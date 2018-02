SEGUNDA «Los jugadores damos la cara, pero estamos muy afectados» Noguera (10) en el partido contra Osasuna. / P. Alonso / AGM Noguera, que pudo irse en enero al Mallorca y al Cartagena, dice que la situación del Lorca FC es difícil para «el club, la ciudad y los futbolistas» PEDRO RE LORCA Jueves, 8 febrero 2018, 01:51

Noguera, uno de los jugadores más importantes de la pasada temporada, tenía una oferta del Mallorca y otra del Cartagena para marcharse en el mercado invernal, aunque al final se ha quedado en el Lorca. «Conocía el interés de algún equipo, pero eso ya es pasado, yo estoy aquí para intentar dar lo máximo para que el equipo esté contento conmigo. De aquí a final de temporada soy jugador del Lorca, y punto. Estoy convencido, no me arrepiento de nada».

Fabri González no contó con él en sus primeros partidos, pero en el último ante el Almería fue titular. «Sabemos que el entrenador pide que todos los jugadores defendamos mucho, que estemos muy juntos. Puede parecer que soy un jugador que no defiende, pero yo trabajo mucho, intento hacerlo lo mejor posible. Es una situación difícil para todos. Para el club, para la ciudad y para los jugadores. Anímicamente estamos afectados, pero cada partido salimos a dar la cara. Lo mejor para todos es pensar en el siguiente partido, intentar ir a Reus y hacer un buen papel, así se llevará todo mucho mejor».

El jugador reconoce que el Lorca ya ha merecido sumar la victoria después de nueve jornadas consecutivas. «Creo que nos merecemos ya sumar tres puntos, traerlos para casa, sería importante para confiar en nosotros mismos. Cada partido que jugamos intentamos darlo todo, lo que pasa es que no salen las cosas».

Llegó Gomelt

El Lorca FC de Fabri aún no conoce la victoria. El técnico gallego ya tiene al centrocampista croata Gomelt, que ya entrena con su nuevo equipo, y podría debutar el próximo domingo (18 horas) ante el Reus en tierras catalanas. El jamaicano Brown, el delantero que llega de la Liga de Estados Unidos, no podrá debutar hasta la próxima semana ante el Sporting. Además, Fabri no podrá contar contra el Reus con Javi Muñoz, que cumple un partido de sanción, y Digard, lesionado.