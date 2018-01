Otro juego, el mismo resultado Aly Mallé, debutante ayer en el Lorca, pelea con un contrario. Al fondo se puede ver la nieve retirada del campo. / LOF Fabri ha dado más solidez al Lorca FC, pero el equipo cae en León y el nuevo técnico sigue sin conocer el triunfo PEDRO RE LEÓN Lunes, 15 enero 2018, 10:13

El Lorca FC cayó de forma injusta en León, en un partido muy serio en el que la suerte no le sonrió una vez más. Aunque se adelantó por mediación de Javi Muñoz desde el punto de penalti, la Cultural le dio la vuelta al marcador con dos goles de Sené y Sergio Marcos, en el segundo tiempo. Este resultado obliga al equipo lorquino a hacer un esfuerzo máximo en los partidos que restan si no quiere volver a la Segunda B en una sola temporada.

2 Cultural y Deportiva Leonesa Palatsi; Iza, Iván González, Zuiverloon (Aridai Cabrera, minuto 68), Víctor Díaz; Yeray, Ortiz, Señe, Moutinho (Sergio Marcos, minuto 67), Samu (Guarrotxena, minuto 46); y Rodri. 1 Lorca FC Dorronsoro; Pina, Peña, Fran Cruz, Holgersson; Pomares, Javi Muñoz, Nando, Aly Mallé (Merentiel, minuto 79), Manu Apeh (Abel Gómez, minuto 72); y Manu Onwu. Árbitro Cordero Vega (cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Iván González, Rodri, Yeray, Ortiz, Aly Mallé, Peña, Olgersson, Abel Gómez y Javi Muñoz. Goles 0-1. M. 58. Javi Muñoz, de penalti; 1-1. M. 69. Señe; 2-1. M. 88. Sergio Marcos. Incidencias Reino de León. 6.580 espectadores. El Lorca FC Saltó al campo con camisetas de ánimo a Chumbi.

Fabri González, entrenador del Lorca FC, hizo cambios, demasiados de una jornada a otra, y fueron novedad Holgersson, Javi Muñoz, Nando, Aly Mallé y Manu Apeh. Aunque el partido empezó con un ritmo pausado, fueron los jugadores entrenados por Rubén de la Barrera los que buscaron en esos primeros minutos la portería de Dorronsoro. El remate de Moutinho no encontró puerta en un Reino de León poblado por la niebla y con el perímetro cubierto por la nieve retirada del campo en las horas previas.

El Lorca FC no tenía prisa, quería aguantar el empuje local y dejar lo del ataque para más adelante. El equipo de la Ciudad del Sol estaba sólido, aunque su juego no era tan atrevido como en la primera fase de la temporada. Fabri González es un técnico más previsible que Curro Torres. Si el rival prefiere tener el balón, no hay problemas porque es el juego que más gusta a Fabri, el de contención. Así, los minutos pasaban sin que ocurriera nada sobre el terreno de juego, y es que los dos equipos esperaban acontecimientos para actuar en consecuencia.

Sexta derrota consecutiva para los de la Ciudad del Sol, que continúan hundidos en la tabla

La primera intervención del portero de la Cultural llegó tras el minuto quince, con un esférico al área que remató Manu Apeh a las manos de Palatsi. El conjunto de Fabri González seguía con problemas en la retaguardia, demasiado replegado y muy lejos de la portería contraria. Esperaba montar algún contragolpe en el que sus jugares rápidos pudieran sacar algo con su velocidad. Los locales tampoco tenían prisa, buscaban algún fallo en el contrario para encontrar su momento de adelantarse antes del descanso.

En esas, Aly Mallé profundizó y dejó el balón a Manu Apeh, que remató junto al poste, llevando peligro ante una Cultural Leonesa que tenía el dominio de choque, pero no encontraba el hueco para el remate. El Lorca estaba pasando de dominado a dominador. Y llegó una buena acción lorquina para adelantarse en el marcador en un centro de Manu Onwu, pero el remate de cabeza de Manu Apeh se fue por encima de la portería.

En los últimos minutos había pasado por más problemas la portería leonesa que en el resto del partido, y es que el Lorca se sentía más cómodo que el equipo local. La primera mitad finalizó con el equipo de Fabri metido en el área contraria y creando peligro, con lo cual se vaticinaba una segunda parte abierta.

Eso sí, las estadísticas eran preocupantes y es que el Lorca FC solo tuvo la posesión del balón en un 25 %, aunque el marcador continuaba inalterable.

El segundo tiempo empezó con un cambio en el equipo local, prueba de que su entrenador no estaba muy contento con el rendimiento de Samu, ya que lo sustituyó por Guarrotxena. La Cultural salió con intenciones ofensivas, tantas como para inquietar el área lorquina más que en la primera mitad. El Lorca FC resistía las acometidas de los leoneses, pero necesitaba dar un pastito más para buscar los tres puntos necesarios para coger oxígeno. Y en una jugada aislada el Lorca se encontró con un penalti, cuando Iván González hizo falta sobre Manu Apeh. La pena máxima la ejecutó el jugador cedido por el Real Madrid Javi Muñoz, que engañó al portero para poner el 0-1.

En la jugada siguiente fue Rodri el que pidió penalti para su equipo, pero se encontró con una tarjeta amarilla por sus protestas infundadas. La niebla hacía estragos en un choque con desajustes en defensa de los leoneses que el Lorca FC no aprovechó para poner más diferencia en el marcador.

El cuadro local agotó los cambios y acto seguido llegó el empate, con un gran remate de Señe en el que nada pudo hacer el guardameta blanquiazul. El partido quedó más abierto que nunca cuando quedaban veinte minutos. Dorronsoro evitó el gol leonés tras un disparo de Guarrotxena desde la frontal. Los locales se animaron y querían más. Abel Gómez lanzó al travesaño y del posible 1-2 se pasó al 2-1, ya que en la contra marcó Sergio Marcos en un balón que se encontró dentro del área.

De esta forma, el partido finalizó con la sexta derrota consecutiva del conjunto de Fabri Gonzalez, que ha cambiado la forma de jugar del Lorca, pero no sabe lo que es ganar desde que llegó al equipo.