SEGUNDA En juego, el farolillo rojo Fabri, entrenador del Lorca FC. / sonia m. lario / agm Los descendidos Lorca y Sevilla At. despiden hoy la temporada en el Artes Carrasco con el único aliciente de evitar el último puesto PEDRO RE LORCA Viernes, 1 junio 2018, 01:53

El Lorca FC echa el cierre a la temporada hoy en el Artés Carrasco ante el Sevilla Atlético (21 horas). Es el único partido que se adelanta a la jornada del viernes en Segunda División, el resto se juega mañana a la misma hora. El equipo de Fabri González es último, con dos puntos menos que los sevillanos. En este choque está en juego evitar el último puesto. Al Lorca FC no le vale otro resultado que no sea la victoria para quedar por delante del filial del Sevilla. Sumar los tres puntos no evitará una temporada catastrófica, pero los aficionados se merecen una alegría en el último encuentro de la temporada.

Fabri, que ve ilusión en sus jugadores por no acabar últimos, no podrá contar esta noche con el sancionado Alberto Noguera. Tampoco contará el entrenador con tres jugadores que ya se han marchado. Se trata del meta Torgniascioli, que está lesionado y necesita tiempo para preparar su boda; Bicoro, que ha sido seleccionado por Guinea, y Holgersson, que está a punto de ser padre. Vuelve para este último partido el capitán Juan Pedro Pina después de estar ausente en las tres últimas citas, las mismas en las que tuvo que cumplir sanción. Ha entrado en la convocatoria el canterano Alex Malón.