Juanjo y Javi Saura salen del Murcia para aterrizar en Lorca

El Lorca Deportiva tiene a un nuevo lateral que conoce la categoría a la perfección. Y es que Juanjo vuelve a Lorca después de unas temporadas fuera, ya que en la Ciudad del Sol defendió los colores del desaparecido Lorca At. Después jugó en La Roda, Melilla, Cádiz y Real Murcia, equipo del que procede después de haber disputado media liga y ser despedido por no entrar en los planes de Manolo Sanlúcar para esta campaña.

«En el Real Murcia nunca se habló de la renovación. Yo tenía un año y medio de contrato y me dijeron que no querían contar conmigo. En el Lorca Deportiva tenemos que pensar en lograr la permanencia en un principio. No hay que obsesionarse con el 'playoff', ya que al final no ayuda. Cuando se consiga el primer objetivo, que es la permanencia, será el momento de pensar en algo más. Mi intención es empezar a jugar algunos minutos estos días y adaptarme al nuevo entrenador», asegura Juanjo.

Javi Saura, otro exjugador del Real Murcia, jugará en el Lorca Deportiva esta temporada. El centrocampista murciano no contaba para Deseado Flores ni Manolo Sanlúcar.