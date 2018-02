SEGUNDA Xu Genbao se ensaña con Paco Zaragoza en su carta de despido Zaragoza, junto a Félix Moneo y Ángel Quirantes. / Paco Alonso / AGM El empresario chino le acusa de no haber preparado bien los fichajes del mercado de invierno y de no cumplir con su jornada laboral JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 14 febrero 2018, 02:01

Paco Zaragoza, quien hasta el pasado lunes era director deportivo del Lorca Fútbol Club, no da crédito a lo que le está pasando. El pasado lunes, tras volver al Artés Carrasco después de un periodo de vacaciones forzosas, se encontró, cerca del mediodía, con la carta de despido de la entidad que preside Xu Genbao. No le pilló por sorpresa tras los últimos movimientos que se han dado en el club, aunque se quedó perplejo al comprobar el contenido de la misiva.

Los que han sido sus jefes y le firmaron un contrato de tres años, expusieron en el citado documento los supuestos motivos de su despido, con los que el propio Zaragoza no está de acuerdo. El Lorca FC le acusa, entre otras cosas, de no haber preparado con suficiente antelación los fichajes para el pasado mercado de invierno, además de generar gastos innecesarios de hotel y billetes de avión en los fichajes fallidos de Defederico y Joao Meira, quienes se desplazaron a la Ciudad del Sol, pero finalmente no se quedaron.

El exdirector deportivo del Lorca FC no está de acuerdo con los motivos del despido y estudia acciones legales

Lejos de la primera plantilla

Otros de los motivos que esgrime Xu Genbao y sus ayudantes para destituir a Paco Zaragoza es el supuesto incumplimiento de su horario laboral, así como haber desatendido a la primera plantilla. Dos hechos que llaman la atención puesto que la figura de director deportivo en el fútbol profesional no se rige, precisamente, por acoplarse a una franja horaria determinada, y sí a fines de semana cargados de viajes de larga distancia y seguimiento de futbolistas, ya sea viendo vídeos o de forma presencial. Respecto al segundo punto, fue precisamente Genbao quien no estaba de acuerdo con que algunos técnicos del club se acercaran a la primera plantilla y, en algunos casos, formara parte de la expedición en los desplazamientos.

El propio Paco Zaragoza, que ha preferido no hacer ninguna declaración pública, de momento, está estudiando el documento con sus abogados y se muestra totalmente en desacuerdo con los motivos expuestos en la carta de despido. Cabe recordar que hay otros técnicos dentro del club lorquino, como Ángel Quirantes y Alberto Zaragoza, que aún no saben que futuro les espera en el club.