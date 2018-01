Xu Genbao dirá 'sí' a la venta del Lorca FC cuando cobre el dinero pactado con Moneo Xu Genbao y Félix Moneo. / LV El acuerdo entre ambas partes, que se reunieron el pasado lunes, es total, aunque debe ratificarlo un notario para que sea legal y definitivo PEDRO RE LORCA Jueves, 18 enero 2018, 03:26

Siguen las aguas revueltas en el Lorca FC ya que la venta de la entidad no termina de concretarse, mientras que el equipo recibe el sábado al líder Huesca en el Artés Carrasco. Mientras que todas las circunstancias eran favorables el lunes para el cambio de dueño en la entidad blanquiazul, la operación se ha ralentizado en las últimas horas. Las negociaciones siguen entre Xu Genbao, el propietario del club, y Félix Moneo, representante de jugadores de origen navarro y con residencia en Brasil. Todos los acuerdos ya están plasmados en un contrato que está firmado, a la espera de pasar por el notario. Pero aún hay algunos detalles que impiden que se cierre una operación que tiene bloqueado el club lorquino.

Genbao espera que llegue el dinero pactado con Félix Moneo, cerca de 5 millones de euros, para estampar definitivamente el acuerdo y dar el paso definitivo para que la entidad blanquiazul cambie de manos. Hay que esperar al fin de semana, y como muy tarde a los primeros días de la próxima para que finalice un culebrón que tiene desestabilizada a la plantilla y al cuerpo técnico, que a estas alturas deberían estar más centrados en el partido del fin de semana que en quién será su jefe. Las seis derrotas consecutivas, sumadas al futuro del club, pueden pasar factura a un equipo que no está centrado.

También está parada la contratación de jugadores para potenciar la plantilla. Una revolución que había empezado con la llegada de cinco futbolistas. Actualmente solo tres de los que han aterrizado tienen ficha. Son Didier Digard, Cristian Nasuti y Aly Mallé. Los otros dos, Joao Meira y Defederico, entrenan, pero siguen sin firmar el contrato y ser presentados y tendrán que esperar por lo menos una semana más para saber si se quedan o no en el Lorca. Hay más jugadores preparados y con la maleta hecha para desembarcar en el Lorca, pero estos no vendrán al Artés Carrasco hasta que se aclare el futuro del club. Y es que Xu Genbao, que de momento es el propietario y ha tenido que firmar para poder tramitar la ficha de Digard, Nasuti y Mallé, no quiere hacer ningún movimiento más hasta que no se cierre la venta de su actual club.

Tras la llegada de Digard, Mallé y Nasuti, los fichajes están parados hasta que el club cambie de dueño

Vestuario alterado

«No nos queda otra opción que seguir trabajando y centrarnos en el partido que viene ante el Huesca y llegar con la mejor forma posible. Todo lo que está pasando no son cosas buenas para el jugador, pero sabemos que enero es un mes de cambios», asegura Manu Onwu, en relación a las salidas y llegadas de futbolistas al equipo lorquino.

«Solo pensamos en ganar el próximo partido, en que tenemos que ganar en casa y sumar los tres puntos este fin de semana. Lo demás ya vendrá. No podemos hacer cuentas, qué puntos hay que sumar ni nada parecido. Estamos analizando al Huesca y viendo vídeos para averiguar cómo podemos hacerle daño. La clasificación dice que es líder y que cuenta con muy buenos jugadores, será un partido muy complicado», asegura el delantero navarro.