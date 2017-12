Fútbol | Segunda División Fabri firmará la próxima semana hasta final de temporada como técnico del Lorca FC PEDRO RE Lorca Sábado, 23 diciembre 2017, 11:09

El Lorca FC ya eligió entrenador para sustituir a Curro Torres. Se trata del veterano Fabri González, quien aún no firmó el contrato que le ligará al club lorquino hasta final de temporada. Hay un acuerdo verbal, pero el técnico gallego, que este viernes estuvo en el estadio Francisco Artés Carrasco quiere dejar cerrados algunos flecos antes de ponerse al frente del equipo. Firmará la próxima semana, posiblemente el miércoles, un día antes de la llegada de los jugadores de las vacaciones de Navidad y del inicio de los entrenamientos.

Antes de rubricar su compromiso, el entrenador gallego quiere dejar claro qué jugadores dejarán el equipo en el mercado de invierno, así como qué puestos se van a reforzar. Asimismo, negocia la cantidad de la prima que percibirá si deja al equipo en la Segunda División. Fabri ya se reunió con los dirigentes deportivos, y tiene el visto bueno de Xu Genbao.

Estos días de vacaciones van a servir para recuperar efectivos en la plantilla, la mayoría lesionados y con problemas físicos. El nuevo técnico lorquino no podrá contar con Chumbi ni con Antonio López, quienes no terminan de recuperarse de sus respectivas lesiones. Quien sí volverá a la actividad es Eugeni Valderrama, que no participó en el último encuentro ante el Osasuna porque el entrenador entendió que no estaba recuperado del todo. También estaban con problemas Nando y Sito, así como Adán Gurdiel, que estará de baja cerca de un mes. Por último hay que hacer referencia al central Fran Cruz, que el último partido jugado en casa se marchó lesionado.