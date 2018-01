SEGUNDA Fabri se estrenará mañana en el Lorca FC sin refuerzos Fabri González durante un entrenamiento. / S.M.Lario/ AGM PEDRO RE LORCA Sábado, 6 enero 2018, 01:14

El Lorca FC se enfrenta mañana, a las 12 horas, al Sevilla Atlético, que es el colista. Además, el conjunto entrenador por Luis García Tevenet no conoce la victoria ante su afición. Eso sí, a pesar de sus dificultades para obtener puntos, no es un equipo que encaje muchos goles cuando juega en su campo. Ningún rival ha sido capaz de marcarle más de dos tantos. De esta manera, para el Lorca FC y Fabri González, su entrenador, es el momento de poner el pie en el acelerador para lograr la primera victoria del año y empezar a soñar con la permanencia ante un rival propicio.

De momento, no hay refuerzos para este primer partido. El técnico gallego tiene la baja segura de Adán Gurdiel, lo que significa que Pina jugará en el lateral derecho. Una de las dudas es Cristian Bustos, el jugador alicantino ha entrenado durante la semana, pero los dolores en su hombro no terminan de remitir y no se sabe si estará disponible.

Así, adivinar el once de Fabri frente al Sevilla Atlético es toda una aventura. El técnico dijo ayer que «lo primero que quiero hacer es felicitar a mis jugadores públicamente porque su actitud desde que llegué es impecable. Estoy muy contento con ellos y ahora eso tiene que refrendarse en el terreno de juego», dijo Fabri, quien sustituyó al destituido Curro Torres después del paso efímero de Jorge Pérez, técnico del filial, por el banquillo.

Añadió que «en esta categoría se compite desde atrás hacia adelante y con esto no quiero decir que vaya a ser un equipo defensivo o 'amarrategui'».

Con respecto a si mantendrá el bloque que venía utilizando Curro Torres o habrá muchos cambios en la alineación, se limitó a indicar que «van a jugar aquellos que estén bien a nivel físico y psicológico y también los futbolistas que se lo merezcan».