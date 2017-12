Fabri cree en la permanencia y se centra en levantar el ánimo de los jugadores Fabri, en el entrenamiento del Lorca FC, ayer. / Sonia M. Lario / AGM Segunda El técnico gallego firma por lo que resta de temporada, con opción a otra más si salva al Lorca FC del descenso PEDRO RE Lorca Viernes, 29 diciembre 2017, 00:18

Fabri González ya trabaja con la plantilla del Lorca FC. El técnico gallego llega con la intención de mantener al equipo en Segunda y seguir al frente del equipo la próxima campaña. El nuevo técnico lorquino quiere poner a punto a los jugadores y ha programado entrenamientos con sesiones de mañana y tarde.

El entrenador blanquiazul, que fue presentado ayer, agradeció a los dirigentes del club que «hayan confiado en mí. Me gustaría que todos estuviésemos lo más unidos posible, porque para una ciudad como Lorca es algo grande tener un equipo en Segunda y poder mantener la categoría. Lorca es el primer equipo de la comunidad futbolísticamente hablando, cuesta mucho ascender y todos tenemos que tirar de la misma cuerda para conseguirlo».

Fabri habló de la plantilla que tiene para afrontar el reto. «El primer día ha sido una toma de contacto, creo que no se puede hablar mucho por un entrenamiento. La actitud de la gente es correcta, no queda otra que ir conociéndonos. Los estados de ánimo no son los más correctos debido a los resultados. Tenemos que trabajar en ese sentido para tratar de mejorar el rendimiento».

Sobre su fama de técnico defensivo, dijo que «una cosa es que los equipos defiendan bien, otra es ser defensivo. Tiempo atrás, el Granada era un equipo que defendía bien, que estaba bien puesto en el campo, pero en muchos partidos goleó a equipos, como el Xerez, Las Palmas, el Albacete y el Nástic. Creo que los equipos tienen que estar equilibrados, pero no cabe dudad que defender bien da muchas cosas».

Reconoció que la situación del equipo es complicada. «Si fuese buena no estaría aquí. Vengo con toda la ilusión del mundo para sacar esto adelante. Falta toda la segunda vuelta y un partido de la primera, y tengo más de una semana para preparar al equipo. Soy consciente de que se puede mantener la categoría, si no fuera así, no estaría aquí».

No obstante, Fabri reconoce que faltan cosas. «Trabajamos con lo que tenemos, pero todos los equipos son mejorables. Las puertas están abiertas, de manera que algunos jugadores pueden salir, y llegar otros».

Sobre si el equipo cambiará a corto plazo, Fabri dijo que «esto no es llegar y tocar con el palito mágico y que todo cambie. Se necesita un tiempo prudencial para que las cosas cambien, también que los jugadores asimilen la idea que queremos implantar. También es una lucha contra el tiempo, no se puede tardar mucho porque apremian los resultados. Ahora tenemos dos partidos fuera de casa, y creo que es puede ser beneficioso para nosotros».