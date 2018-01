No hay 'efecto Fabri' contra el colista Nando se lamenta en el encuentro jugado en Sevilla. / LOF Un gran partido del veterano Abel Gómez no fue suficiente para un equipo que no levanta cabeza PEDRO RE Lunes, 8 enero 2018, 10:06

Ni 'efecto Fabri' ni nada por el estilo. Negros nubarrones asoman para un Lorca FC que perdió ayer su quinto partido consecutivo en casa del Sevilla At., que era colista y encima ganó por primera vez en su campo esta temporada. El nuevo entrenador dio otro aire al equipo, pero fue insuficiente para que este sacara algo positivo. Y es que los penaltis condenaron al Lorca, cometidos por José Carlos, en el primer tiempo, y por Juan Pedro Pina, en el segundo. De nada valieron los dos tantos marcados por Abel Gómez.

3 SEVILLA AT. Juan Soriano; Borja San Emeterio, Matos, Álex Muñoz, Cristian González (Aburjania, minuto 25); Fede San Emeterio, Carmona, Carballo, Lara, Carmona, Olavide (Curro, minuto 63); y Pozo (Mena, minuto 83). 2 LORCA FC Dorronsoro; Pina, Peña, Fran Cruz, José Carlos; Cristian Bustos, Abel Gómez, Pomares, Tropi (Javi Muñoz, minuto 80), Nando (Carlos Martínez, minuto 88); y Manu Onwu (Manu Apeh, minuto 64). Árbitro Sagües Oscoz (vasco). Mostró tarjeta amarilla a Cristian González, Álex Muñoz, Borja, Tropi, Abel Gómez, Fran Cruz, Peña y Manu Apeh. Goles 0-1. M. 7. Abel Gómez; 1-1. M. 24. Álex Muñoz; 1-2. M. 38. Abel Gómez; 2-2. M. 45. Matos, de penalti. 3-2. M. 87. Curro, de penalti. Incidencias Ciudad Deportiva Ramón Cisneros. 1.180 espectadores.

El debut de Fabri González motivó cambios de estrategia y jugadores. José Carlos jugó en el centro de la defensa y Pomares lo hizo por la banda izquierda, delante de Peña. Abel Gómez jugó de inicio y Noguera se quedó en el banquillo. Además, el técnico gallego confió en Manu Onwu para la punta de ataque.

El partido empezó bien para el Lorca FC, que sin pasar por apuros, se encontró con un penalti a los cinco minutos. Nando fue objeto de falta dentro del área por Álex Muñoz, que vio la amarilla, y Abel Gómez fue el encargado de lanzar la pena máxima. Lo hizo por el centro y Juan Soriano rechazó el disparo, pero el propio Abel mandó el balón al fondo de la red. Mejor imposible para un Lorca muy necesitado por su posición en la tabla.

El nuevo esquema estaba funcionando, con un control total en los primeros minutos de partido. La defensa no cometía fallos y el centro del campo presionaba más. El Sevilla Atlético tenía muchos problemas para hacer su juego y, cuando llegaba, tenía que rematar desde fuera del área.

Se notaba el nuevo sistema de los blanquiazules, con menos control de balón, mejores marcajes y contras que podían hacer daño al contrario. Estaba claro que Fabri prefería que sus jugadores cedieran el balón al contrario.

Pese a todo, llegó el gol de los locales, cuando Álex Muñoz, que estaba en el punto de penalti, metió el pie para batir a Dorronsoro por bajo. Así, vuelta a empezar en un encuentro en el que los equipos se jugaban algo más que tres puntos. El Lorca FC siguió jugando igual, cerrado atrás y dejando muchos espacios al equipo de Luis García Tevenet. Los de Fabri necesitaban dar un pasito más para crear peligro necesario para buscar el gol.

Carlos Peña y Abel Gómez lo intentaron con balones lejanos, en unos minutos en los que el juego se desarrolló más en campo sevillano, con un Lorca FC que trataba de hacerse con el dominio para obtener un mejor resultado. Y fue ese dominio el que hizo que el Lorca marcara el segundo, obra de Abel Gómez, con una vaselina llena de calidad. Así, dos goles del veterano jugador pusieron por delante al Lorca, que desmotró tener más calidad.

Pero la alegría duró muy poco, y es que cerca del descanso llegó un penalti a favor del Sevilla Atlético. Entre José Carlos y Cristian Bustos hicieron falta a Felipe Carballo. Ejecutó el penalti Matos, quien engañó a Dorronsoro y dio a su equipo el empate con el que se llegó al descanso.

El segundo tiempo empezó sin cambios. El Lorca FC tomó el mando del juego, pero lo único reseñable en los primeros minutos fue la tarjeta amarilla a Tropi, que se perderá el próximo partido en León. Tras mucho tiempo sin que pasara nada, un despeje de Fran Cruz rebotó en Olavide y el balón estuvo a punto de entrar en la portería visitante.

En ese momento Manu Apeh entró por Onwu. Con este cambio el entrenador pretendió dar más velocidad a su equipo. Así, el Lorca FC dio un pasito adelante, y es que no le quedaba otra si quería hacerse con los puntos.

El partido empezó a tener muchos altibajos, con un juego que no favorecía a un Lorca que cometía más faltas de las necesarias. Fueron momentos de apuros lorquinos y ataque sevillano, en unos minutos finales donde cualquier cosa podía suceder. Había prisa en los dos equipos y es que no le valía el empate a ninguno. Y el triunfo cayó del lado local cuando, a falta de cuatro minutos para el noventa, se produjo un penalti de Pina sobre Lara que ejecutó Curro para marcar y poner por delante a su equipo y dar la primera victoria al Sevilla At. en casa ante un Lorca FC que no levanta cabeza y en el que urgen los fichajes.