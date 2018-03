SEGUNDA Dorronsoro cree en la salvación Dorronsoro. / Lorca FC «Si queda un hilo de esperanza, pasa por ganar el domingo», asegura el portero del Lorca FC, que se medirá al Albacete, su exequipo PEDRO RE LORCA Viernes, 2 marzo 2018, 03:30

Toca el Albacete para un Lorca FC que apura sus últimas opciones de salvación en la categoría. El exportero del equipo manchego ahora en las filas lorquinas, Dorronsoro, habló ayer del encuentro de este fin de semana y dijo mantener una mínima esperanza, que pasa por ganar al equipo manchego.

El portero titular del Lorca FC tiene toda la confianza de Fabri y quiere seguir en forma, tras rendir a gran nivel en los últimos encuentros. Ante el Sporting de Gijón paró una pena máxima y contra el Cádiz realizó una de sus mejores actuaciones. De cara al partido del domingo dijo que «creo que, si queda un hilo de esperanza, pasa por ganar el domingo. Tenemos que ponerlo todo para intentar quedarnos con los tres puntos».

Para Dorronsoro es un rival especial. «Allí estuve muy a gusto, aunque ya no quedan compañeros de cuando yo estaba, pero enfrentarte a un exequipo es bonito. Eso sí, hay que ganar, no podemos mirar otra cosa, intentar conseguir los puntos y luego ver qué pasa. No puedes mirar nada porque está la salvación muy lejos, solo vale centrarse en el próximo partido».

El meta no cree que este sea el mejor momento para él. «Me encuentro bien durante toda la temporada, lo que pasa es que los resultados no están a la altura y encajamos goles todos los domingos. Ahora se han juntado dos semanas ante rivales buenos de la categoría y se ha mantenido la portería a cero y parece que el trabajo lo haces un poco mejor, pero creo que estoy a un nivel similar todo el año aunque no hayan acompañado los resultados».

Del Albacete comentó que «es un rival que está en la zona de pelea por la salvación y nosotros tendremos opciones de ganar el partido con la ayuda de la afición. Con el nuevo entrenador tienen las ideas muy claras, defienden bien y rentabilizan sus goles al máximo».