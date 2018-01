Fútbol | Segunda División El Lorca FC toca fondo en Vallecas El conjunto de Fabri suma su octava derrota consecutiva, la más abultada de la temporada, y queda relegado al farolillo de la Segunda División PEDRO RE Sábado, 27 enero 2018, 20:29

Los dirigentes del Lorca FC siguen jugando al Monopoly ante un inversor que se lo está pensando conforme pasan las jornadas y las derrotas se van sumando. El equipo que aún preside Xu Genbao sufrió una derrota abultada en el estado Vallecas, donde encajó cinco goles que pudieron ser más por las oportunidades que dispuso el equipo de Michel.

5 Rayo Vallecano Alberto García; Baiano, Alex Moreno, Amaya (Ba, minuto 57), Chechu Dorado; Embarba, Unai López, Fran Beltrán, Crori Domínguez (Cerro, minuto 61); Trejo y Raúl de Tomás (Javi Guerra, minuto 74). 1 Lorca FC Dorronsoro; Pina, Pomares, Nasuti, Holgersson; Javi Muñoz (Noguera, minuto 52), Abel Gómez (Albisua, minuto 52), Nando, Aly Mallé, Tropi; Manu Onwu (Dani Ojeda, minuto 52). Árbitro: Fernández Ortega (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Tropi. Goles: 1-0. M. 12. Raúl de Tomás; 2-0. M. 22. Raúl de Tomás. 3-0. M. 49. Raúl de Tomás; 4-0. M. 77. Unai López; 5-1. M. 82. Dorado, en propia puerta; 51. M. 90. Javi Guerra. Incidencias: Estadio Vallecas. 7.994 espectadores.

El Lorca FC sigue cavando su fosa tras sumar su octava derrota consecutiva ante un Rayo Vallecano que se mostró muy superior. Fabri González no encuentra la fórmula, porque en los cuatro encuentros que dirigió no consiguió sumar ningún punto. Tendrá que mirarse el ombligo, tomar nota y reconocer que no está capacitado para capitanear este barco. Por unos números más que parecidos fue destituido Curro Torres. Es el momento de dar un golpe en la mesa, pues los dirigentes del equipo lorquino están perdiendo el tiempo mientras que el equipo se hunde en la miseria.

Fabri González sorprendió a todos quitando de la defensa a Fran Cruz, jugador titular desde que se inició la temporada. De este modo, el conjunto blanquiazul estrenó un centro defensivo inédito, con el sueco Holgersson y el argentino Nasuti, que debutaba tras su reciente fichaje. La ausencia por sanción de Peña hizo que Pomares retornara al lateral izquierdo. En el centro del campo entraron Abel Gómez y Topi.

El Lorca FC empezó amenazando la portería del Rayo Vallecano con un disparo desde la frontal del área que no encontró puerta. El equipo de Michel no tenía prisa, pero en la primera llegada hizo trabajar al portero Dorronsoro, que con los pies tuvo que despejar un remate dentro del área de Baiano. Pero esa jugada no se quedó ahí, porque en la siguiente acción pudo llegar el gol local con un remate de Raúl de Tomás que repelió el larguero salvando al Lorca FC.

El Rayo Vallecano encontró una mina en tierras lorquinas porque una y otra vez llegaban las opciones de los madrileños. Amaya también hizo de delantero con un cabezazo donde el guardameta Cántabro tuvo que intervenir en un balón raso. El Lorca FC no tenía el balón, y eso hacía que sufriera en defensa durante los primeros compases del partido. Otra vez tuvo que trabajar el guardameta lorquino para poner la mano junto al larguero y evitar que el disparo de Raúl de Tomás entrara en su portería.

Pero estaba cantado que el gol tenía que llegar, y Raúl de Tomás lo materializó cuando se encontró un rechace tras un remate de Trejo. Más difícil para el equipo de Fabri González, que estaba siendo sometido en su área y apenas pasaba del centro del campo cuando no se había llegado al minuto veinte. El cuadro lorquino estaba herido en su orgullo y lo intentaba con más corazón que cabeza, pero tenía que estar atento a las contras del rival para no terminar de tirar el partido.

El Lorca FC no ganaba para sustos con un juego plano, lejos de estar a la altura de la categoría, y sometidos por un rival muy superior. Otro gol dejó casi resuelta la contienda, con una falta directa lanzada por Raúl de Tomás que colocó la pelota junto al palo para hacer más brecha en el marcador. Además, el conjunto lorquino no conseguía materializar las pocas ocasiones que generaba, como en un remate a bocajarro de Nando que el portero local salvó con la cara.

La guinda del primer tiempo estuvo en un penalti de Pomares tras tocar el balón con la mano, que pudo servir para allanar más el camino de los madrileños. La pena máxima no fue gol porque el larguero lo evitó tras el lanzamiento de Trejo, que se quedó con las ganas de batir a Dorronsoro. El segundo remate a puerta del Lorca FC fue de Javi Muñoz, pero resultó demasiado centrado y lo pudo atrapar Alberto García.

El dominio de los lorquinos en los últimos minutos se difuminaba con la falta de profundidad, ya que la defensa del Rayo Vallecano no tuvo demasiados problemas para proteger su portería. Tras unos minutos muy insulsos terminó la primera mitad, con una gran renta para los locales. Tras el descanso no hubo cambios y los dos equipos iniciaron el juego con los mismos protagonistas.

El partido quedó sentenciado nada más iniciarse el segundo tiempo. El Rayo Vallecano se aprovechó de otra indecisión de la defensa lorquina y Raúl de Tomás sumó el tercero a su cuenta particular tras rematar un balón que se encontró cerca de la portería visitante. En el minuto 52, el entrenador reconoció que su equipo no estaba haciendo las cosas bien e hizo los tres cambios de una tacada. Se marcharon Javi Muñoz, Abel Gómez y Manu Onwu, que fueron sustituidos por Noguera, Albisua y Dani Ojeda.

La impotencia del equipo pretendido por Félix Moneo perdía en la bolsa, porque su credibilidad estaba más devaluada que nunca. Y es que las ocho derrotas de las últimas jornadas no resultan atractivas para ningún inversor. El partido seguía jugándose, pero el resultado hacía que los contendientes se lo tomaran con calma. El Rayo Vallecano había cumplido con su objetivo, mientras que el Lorca FC trataba de no sufrir una derrota más abultada. La evitó con un gol, en el que Nando remató y Dorado introdujo el balón en su portería.

Unai López anotó el cuarto gol del partido con un remate lejano que entró después de que tocara Nasuti. El Lorca pudo marcar otro gol, pero Dani Ojeda lanzó un penalti por encima del larguero. El partido terminó con otro gol del Rayo Vallecano y con la octava derrota consecutiva.