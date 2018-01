Fútbol | Segunda División El Lorca sufre otra derrota en la era Fabri Fran Cruz presiona un rival en el encuentro contra la SD Huesca. / Liga 1 2 3 El conjunto blanquiazul se hunde aún más en los puestos de descenso tras perder un encuentro que llegó a ir ganando hasta en dos ocasiones PEDRO RE Lorca Sábado, 20 enero 2018, 22:16

Nueva derrota del Lorca FC, esta vez ante el Huesca, es la séptima consecutiva y la tercera desde que llegó Fabri González al banquillo. De nada valieron los dos goles de Aly Mallé y Manu Apeh, porque tras el descanso fue mejor el Huesca y le dio la vuelta al marcador en un suspiro con dos tantos de Chimy Ávila y Melero. De la ilusión del primer tiempo se pasó a la tragedia del segundo, y es que el equipo de Rubí hizo lo justo para sumar otros tres puntos para continuar con su camino a Primera División. Al Lorca se le empiezan a cerrar las puertas de la permanencia a pesar de las muchas jornadas que quedan.

2 Lorca FC Dorronsoro; Pina (Santi Luque, minuto 90), Peña, Fran Cruz, Holgersson; Javi Muñoz, Nando (Noguera, minuto 80), Pomares, Aly Mallé; Manu Apeh y Manu Onwu (Merentiel, minuto 67). 3 SD Huesca Álex Remiro; Jair, Brezancic (Rulo, minuto 80), Pulido, González; Aguilera, Melero (Luso, minuto 84), Álex Gallar (Sastre, minuto 73), Ferreiro; Chimy Ávila, y Cucho Hernández. Árbitro: Areces Franco (C Asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Javi Muñoz, Peña, Pina, González, Alex Gallar y Cucho Hernández. Doble amarilla a Manu Apeh, que fue expulsado en el minuto 75. Goles: 1-0. M. 1. Aly Mallé; 1-1. M. 23. González; 2-1. M. 30. Manu Apeh; 2-3. M. 58. Chimy Ávila; 2-3. M. 65. Melero, de penalti. Incidencias: Artés Carrasco, 4.910 espectadores. En el palco estuvieron Xu Genbao y Félix Moneo.

Fabri González repitió el mismo once que el pasado domingo jugó ante la Cultural Leonesa. El partido empezó como nunca hubiera soñado la afición del Lorca FC, marcando en la primera jugada. Se habían jugado veinte segundos cuando el Lorca FC robó un balón, Manu Apeh hizo un centro desde la banda izquierda, el esférico llegó al punto de penalti donde se encontraba Aly Mallé meter la cabeza y batir junto al palo a Alex Remiro. El cuadro lorquino salió muy enchufado en los primeros minutos, poco después, y en un saque de esquina pudo marcar Manu Apeh, con otro cabezazo que no entró por la intervención del portero.

Del dominio lorquino se pasó a un juego donde el Huesca trataba de asentarse sobre el terreno de jugo, controlando el balón y llegando con más frecuencia sobre la portería defendida por Dorronsoro. Aun así, el equipo de Fabri González no renunciaba al ataque, ante un conjunto que mostraba sus armas y se resistía a ir por detrás en el marcador. Había momentos donde el equipo lorquino se gustaba en su juego y a la contra hacía trabajar a la defensa del cuadro entrenado por Rubí.

El espectáculo también estaba en la banda, cuando Fabri se dirigía a la grada en busca del apoyo del público. Los minutos pasaban y el líder no era capaz de ser mejor que un Lorca muy necesitado de puntos, pero en algunas acciones mostraba su calidad en jugadas de combinación y control del balón. Tras los primeros veinte minutos disputados, el Huesca solo había sido capaz de lanzar dos veces a puerta, aunque no entre los tres palos. Pero en casa del pobre la alegría dura poco, y el Huesca empató el partido.

En una jugada donde se reclamó fuera de juego por la grada, el balón llegó a González a pase de Álex Gallar, y casi sin ángulo batió a Dorronsoro. Vuelta en empezar con el marcador igualado, pero con un Lorca FC que no bajó los brazos y siguió jugando al mismo nivel. En la siguiente jugada, Nando pudo hacer el segundo para su equipo, pero su remate lejano salió fuera rozando el travesaño. La contra de los lorquinos dio sus frutos, y en una de ellas fue objeto de falta cerca del área Aly Mallé. Javi Muñoz la sacó al segundo palo, donde se encontraba Manu Apeh para meter la cabeza y batir a Álex Remiro después de que tocara el balón.

Un descuido en el centro del campo pudo terminar en tragedia para la portería lorquina, en un balón raso que remato el Cucho, pero el portero del Lorca tapó bien y evitó el gol. El conjunto de Fabri González se cerró peligrosamente, una situación que aprovechó el Huesca para llegar con más intensidad al área a base de controlar el balón en el medio campo. Pero el descanso llegó tras un esperanzador primer tiempo, no solo por los goles, sino por el juego desarrollado sobre el campo.

Tras el descanso no hubo cambios, los mismos jugadores iniciaron el juego. El segundo tiempo prometía, con un Huesca que trataba de no perder tantos balones con el primer periodo. Los de casa cerraron filas con la intención de aguantar el empuje oscense, pero con intenciones de ataque cuando se hacían con la pelota. El primer remate fue visitante, con un disparo raso de Chimy Ávila que no encontró puerta. El empate llegó pronto, a los trece minutos, en un centro de Pulido que remató Chimy Ávila cuando se encontraba en el segundo palo.

El Lorca estaba tocado y necesitaba un cambio para que produjera un efecto positivo, aunque antes se produjo penalti en el área lorquina de Manu Apeh sobre Pulido. La pena máxima la lanzó Melero para poner por delante a su equipo. El Lorca perdía y el efecto gaseosa había pasado, lo que hizo que el Huesca demostrara el porqué de su liderato mandando sobre el terreno de juego. Los hombres de Rubí jugaban con tranquilidad, no pasaban por apuros y no renunciaba al cuarto. Finalizo el partido con una dolorosa derrota, el siguiente será ante el Rayo Vallecano.