SEGUNDA DIVISIÓN «Será difícil hacernos gol» Paco Zaragoza. / Vicente Vicéns / AGM Paco Zaragoza asegura que «el equipo dejó de creer en la idea que tenía, de ahí el cambio en el banquillo» del Lorca FC PEDRO RE LORCA Domingo, 31 diciembre 2017, 10:10

A falta de una jornada para terminar la primera vuelta en Segunda, el Lorca FC se encuentra a cinco puntos de la salvación. Por eso el club ya se ha puesto a trabajar para cambiar la situación. Tras la llegada de Fabri al banquillo, ahora es Paco Zaragoza, el director deportivo, quien trabaja para dejar una plantilla acorde a la categoría. En este mercado de invierno se pretende dar salida a unos ocho jugadores para que puedan llegar seis, todos con la calidad suficiente para ser titulares.

En cuanto a las salidas, hay bastantes equipos interesados en jugadores del Lorca FC, entre los que se encuentran el Cartagena, Real Murcia, UCAM, Mallorca y Elche.

Paco Zaragoza reconoce que hay cosas que no han salido bien: «La composición de la plantilla ha tenido muchos condicionantes de inicio, con todos los jugadores renovados, y esa situación nos sigue marcando. No hemos conseguido los resultados, porque tenemos un equipo con talento pero muy joven. Por eso hemos sufrido derrotas bastante dolorosas y eso ha ido minando anímicamente al equipo».

También ha podido debilitar al equipo el sistema de juego utilizado. «Creo que el Lorca FC siempre ha salido al campo a morder. Cuando perdimos esa intensidad y lo hablamos con Curro, el equipo no estaba igual que al principio. Además, la lesión de Eugeni nos perjudicó mucho, hizo que el equipo empezase a jugar de otra forma. La verdad es que nos faltó acierto de cara a gol por no contar con un delantero contrastado. El equipo dejó de creer en la idea que tenía, eso se impuso y la falta de moral fue importante. De ahí que la primera opción haya sido la de cambiar el banquillo. Ahora viene la segunda, la de retocar la plantilla».

El club ha buscado un entrenador diferente al anterior: «Fabri no es un entrenador defensivo. La idea del anterior técnico era muy buena y gustaba a los aficionados, era ofensiva y se basaba en tener el balón, pero cuando perdimos esa esencia de tener el balón fue cuando más sufrimos. Para recuperar la esencia, Xu Genbao quería un entrenador veterano y que conociese bien la categoría. Por eso fichamos a Fabri, que le va a dar un orden táctico al equipo, al que va a ser más difícil hacerle gol. En su momento llegó a ser considerado el mejor entrenador del fútbol español, en cuanto a táctica se refiere».

Sobre los refuerzos, el director deportivo asegura que «Genbao hizo hincapié en que más valía la calidad que la cantidad. En ese sentido estamos caminando, estamos viendo y hablando con clubes para traer a esos jugadores. He hablado, por ejemplo, con la Juventus, que nos ha mandado una serie de jugadores. También tenemos contactos con equipos importantes de Europa para ver si nos facilitan alguna cesión. La idea es buscar a futbolistas contrastados, que conozcan esta categoría».

Zaragoza habló también del momento en que empezarán a producirse los fichajes: «Hay algunas cosas que están a punto de cerrarse. Estoy esperando que me lo autoricen. Además, hay que ver con quién no contamos. Si alguien no se quiere ir, estará sin ficha y no jugará, ya que hay interés de equipos por jugadores que tenemos y con los que no contamos para la segunda vuelta, pero con el paso de los días se irán tomando decisiones para llegar a acuerdos».

El mes de enero será clave: «Espero que en enero sumemos, estoy convencido. El equipo va a cambiar, lo ideal sería que ya en el primer partido de Sevilla aparecieran caras nuevas. Estoy trabajando en ese sentido y espero que el día 7 tengamos a algún jugador nuevo en el campo. A ver si somos capaces de cerrar alguna de las cosas que tenemos avanzadas para poder darle otro aire al equipo. Yo soy optimista por naturaleza, vamos a pelear para que el equipo siga en Segunda».

También tuvo palabras el director deportivo para la afición: «Yo soy consciente de que la afición no está contenta por los resultados que tenemos. Tengo especial afecto por los Piratas del Artés, por cómo nos están apoyando, y por toda la afición. Es un orgullo ver el campo en cada partido casi lleno, poca gente daba un duro por eso, y es el momento para que todos estemos unidos, así que espero que nos ayude cuando volvamos a jugar en casa contra el Huesca».