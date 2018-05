Derrota antes del cierre en el Artés LOF El Lorca FC intentará evitar el último puesto el viernes ante el Sevilla At. PEDRO RE Domingo, 27 mayo 2018, 23:09

Nueva derrota del Lorca FC en un desplazamiento. El Osasuna hizo bueno el gol marcado por Unai García en el segundo tiempo. Pese a todo, este domingo se vio un buen partido de los hombres de Fabri González, que plantaron cara, pero la falta de puntería ante el marco defendido por el guardameta Manu Herrera impidió que puntuaran. Ocasiones no faltaron en las dos porterías y el equipo de casa llegó a fallar un penalti cerca del final, cuando Xisco mandó el balón a la madera.

1 At. Osasuna Manu Herrera; Lillo, Unai García, Miguel Flaño, Oier; Fran Mérida, Lucas Torró, Robert Ibáñez (Joaquín Arzura, minuto 75), Borja Lasso (David Rodríguez, minuto 62); Xisco (Roberto Torres, minuto 89), y Quique. 0 Lorca FC Dorronsoro; Fede Vega, Peña, Holgersson, Fran Cruz, Pomares; Javi Muñoz, Gomelt (Digard, minuto 78), Noguera; Dani Ojeda (Brown, minuto 78) y Nando.

El técnico del Lorca FC solo realizo un cambio con respecto al último encuentro ante el Real Valladolid, dejando fuera a Antonio López para dar entrada al sueco Holgersson. El Atlético Osasuna empezó apretando, y es que tenía la obligación de ganar para continuar con posibilidades en la última jornada para jugar la promoción de ascenso, mientras que el Lorca FC se jugaba no terminar la temporada en última posición, en un pulso con el Sevilla Atlético que cerrará la temporada el viernes en el Artés Carrasco.

El paso de los minutos hizo que el Lorca FC tuviera más el balón. El rival estaba atenazado y apenas inquietaba el portal de portero Dorronsoro, pero al equipo de Fabri González le faltaba profundidad para hacer bueno su dominio. Aun así, fue el equipo local el que se pudo adelantar con un disparo lejano de Lucas Torró que despejó en una buena intervención Dorronsoro.

Después de haberse disputado los primeros treinta minutos no se podía decir que había un gran dominador. El Atlético Osasuna quería pero no podía, mientras que el equipo lorquino controlaba, pero no llegaba como para adelantarse en el marcador.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron para los rojillos, que a base de colgar balones cerraron al Lorca FC en su área. Los lorquinos se defendieron con orden ante un Osasuna nervioso, atenazado por la necesidad de los puntos.

La segunda parte empezó con los mismos protagonistas. El juego del Lorca FC no se parecía al de un colista, atrevido, con la posesión del balón y ocasiones de gol, como en un disparo de Peña que hizo trabajar al portero local para impedir el tanto. En la contra fue el Osasuna el que tuvo su gran ocasión. Borja Lasso se quedó delante del portero, pero se le apagó la luz y Dorronsoro le quitó la pelota. Tras esa jugada fue el equipo local el que incrementó su dominio y, de nuevo, tuvo que intervenir el portero blanquiazul en un remate cercano de cabeza del delantero Xisco.

El Lorca FC continuaba llamando a la puerta y el Osasuna jugando con fuego. La mano de Manu Herrera impidió que marcara Dani Ojeda y en la contra fue Holgersson el que impidió que anotara Xisco. Pero en un saque de esquina se adelantó el Osasuna, cuando Unai García marcó de cabeza. A falta de diez minutos para el final fue objeto de penalti Lucas Torró tras un empujón de Javi Muñoz, pero Xisco lanzó la pena máxima al palo y el encuentro se cerró con el triunfo por la mínima para los de casa. El Lorca FC tratará de no quedar último en la última jornada, el vienes, en el Artés Carrasco, ante el Sevilla At.