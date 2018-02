SEGUNDA El Almería pone a prueba al renovado Lorca FC Fabri González durante un entrenamiento. / S. M. Lario/ AGM Fabri, contento con los refuerzos que han llegado en el mercado de invierno, confía en romper la racha de ocho derrotas consecutivas PEDRO RE LORCA Sábado, 3 febrero 2018, 00:53

El Lorca FC de Fabri González aún tiene balas en la recámara, pero son pocas. Fallar hoy (20 horas) ante el Almería de Lucas Alcaraz sería más que dramático, porque las jornadas pasan, las victorias no llegan y la distancia con la permanencia se agranda. El equipo encadena ocho derrotas en la Liga. Es el momento de serenar los nervios que han atenazado a la plantilla, el marcado de invierno se ha terminado, y los que están tendrán que terminar la temporada. Ahora toca ganar a un rival directo, porque cada punto que se escape será como un tesoro que no se podrá recuperar. El Almería estará arropado por unos mil aficionados, la mayoría se ubicarán en la grada lateral.

El entrenador ha convocado a todos los jugadores, aunque algunos no están disponibles por lesión o porque no han llegado a empezar los entrenamientos. La buena noticia es la vuelta de dos jugadores que no actuaron en el último partido por sanción, se trata del lateral Peña y del atacante Manu Apeh.

Lorca FC Dorronsoro; Fede Vega, Peña, Fran Cruz, Nasuti; Javi Muñoz, Nando, Pomares, Aly Mallé; Manu Apeh y Villalibre. UD Almería René; Marco Motta, Ángel Trujillo, Joaquín Fernández, Nano; Mandi, Rubén Alcaraz, Fidel, Pozo, Gaspar; e Hicham. Árbitro Pérez Pallás (Comité Gallego) Campos y hora Artés Carrasco, 20 horas.

Fabri empieza a ver el final del túnel, ya tiene perfilada la plantilla y los jugadores tendrán que centrarse en lo que resta de Liga. «Creo que estamos contentos con el mercado de fichajes, pero nos falta un jugador para cerrar la plantilla. Se han acabado todos los problemas que han hecho mella en el último mes. Tenemos que intentar salvarnos, a partir de este fin de semana. Jugamos ante el Almería, los equipos de Lucas son muy difíciles de batir».

El Almería tampoco llega desahogado al Artés Carraco. Ocupa zona de descenso y lleva tres encuentros sin vencer. Las altas de Javi Álamo y Pervis Estupiñán, así como la vuelta de Verza, tras cumplir su sanción, refuerzan al equipo andaluz.