Adiós dulce a un año triste
PEDRO RE LORCA Sábado, 2 junio 2018, 02:00

Victoria trabajada del Lorca FC anoche, en el adiós a la temporada. Este triunfo le permite ceder el farolillo rojo al Sevilla Atlético en un encuentro competido y con muchas ocasiones de gol. La victoria fue justa para el conjunto lorquino, que se despide no solo de la temporada, sino también de la categoría dando una alegría a su afición. La próxima campaña jugará en Segunda B.

En el partido de anoche el Lorca FC no pudo contar con Noguera por sanción, pero volvió al once inicial Pina y también lo hizo Nasuti, después de muchos partidos, mientras que Brown fue la novedad en punta de ataque. El partido empezó muy lento y el primer disparo a puerta no llegó hasta el minuto quince, con un remate de Nando que atajó Samuel. Sin embargo, el Lorca FC se adelantó en el marcador, en una jugada individual en la que batió a Samuel por bajo. Minutos después fue Brown el que estuvo a punto de marcar el segundo. Con la mínima ventaja terminó el primer tiempo de un partido muy igualado.

Tras el descanso hubo dos acciones ofensivas, pero Javi Muñoz y Martín perdonaron. El choque era un asedio del Lorca FC en la portería de Samuel, con ocasiones para Pina, Dani Ojeda y Gomelt, que no acertaron. El Lorca FC perdonó más de la cuenta, y el Sevilla Atlético logró empatar en la recta final con un tanto de Cantalapiedra. Sin embargo, el inconformismo de los hombres de Fabri les llevó a marcar el gol de la victoria por mediación de Fran Cruz. Fin a un año para olvidar y ahora habrá que esperar a ver qué sucede con un club cuyo futuro es incierto, ya que se desconoce qué planes tiene Genbao con la entidad.