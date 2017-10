El Lorca Deportiva se olvida del gol

El Lorca Deportiva no pudo pasar del empate a cero ante el Villanovense, equipo que agrava la crisis del conjunto entrenado por Manuel Palomeque. Se disputaron dos tiempos muy parecidos, con domino alterno y pocas acciones de gol por los dos equipos. Al final, resultado justo en un partido que no pasará a la historia por el juego que vieron los pocos espectadores que se dieron cita en el Artés Carrasco. Y eso que volvieron al equipo lorquino Cañadas y Carrasco, pero sin éxito.

0 Lorca Deportiva Alberto Hortal; Luismi, Adrián Argachá, Lulu, Lincoln; Dani Momprevil, Urzaiz, Cristhian Britos, Javi Saura (Juan Arcás, minuto 76); Mawi (Cañadas, minuto 63) y Gleyson (Carrasco, minuto 78). 0 Villanovense Leandro; Arroyo, Tapia, Espín, Barrio; Pajuelo, Andújar (Jacobo, minuto 86), Curro, Elías; Diego y Pedro Beda (Andre, minuto 83). Árbitro Nicolás Garcerán Docio (valenciano). Mostró tarjetas amarillas a Luismi (31), Espín (46), Dani Momprevil (60) y Urzaiz (62). Incidencias Artés Carrasco, 200 espectadores.

Partido de las necesidades para el Lorca Deportiva, que después de ocho jornadas no sabía lo que era ganar. El choque empezó con dominio de los locales, que desde el primer minuto pusieron cerco sobre la portería de Leandro, pero sin suerte en los remates a puerta. El equipo de Palomeque jugaba mejor, como no lo había hecho en otros encuentros de Liga.

Las llegas de los lorquinos eran con balones de Mawi por la derecha, que una y otra vez buscaba la contra con algunos balones al área que no encontraban rematador. Pero el Villanovense fue soltándose, llegando más y poniendo en apuros a la defensa blanquiazul.

Con el marcador a cero y con la sensación de que los dos equipos hicieron méritos para marcar se llegó al final del primer tiempo. Tras el descanso, no hubo cambios. El Lorca Deportiva empezó mandando y antes del primer minuto provocó la tarjeta amarilla sobre el central Espín.

El remate era la asignatura pendiente de los locales, porque sus delanteros se sentían cómodos dentro del área, pero no atinaban. La grada incluso pidió la entrada de su gran goleador de la pasada temporada, Andrés Carrasco, que se encontraba por primera vez en el banquillo después de una larga lesión, pero Palomeque seguía confiando en los jugadores que tenía en el campo tras los primeros minutos del segundo periodo. El problema era que el Lorca seguía jugando con fuego, porque no hacía daño arriba y el Villanovense no se conformaba con sumar un punto.

El jugador elegido en el Lorca para hacer el primer cambio fue Cañadas, un especialista en faltas desde la frontal. El Lorca Deportiva no podía con la defensa extremeña, bien colocada y sin muchas fisuras en los metros finales. Dani Momprevil, que seguía en el terreno de juego con una tarjeta amarilla, acarició la segunda, pero el colegiado se la perdonó. A falta de quince minutos para el final todo seguía igual, con el Villanovense bien plantado ante un Lorca que no encontraba la fórmula. Y el técnico echó mano del último recurso quitando a Gleyson y dando entrada a Carrasco, pero finalizó el encuentro sin que se moviera el marcador.