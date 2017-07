Romo: «La intención es la de generar un club, no solo firmar jugadores» Pedro Asensio, Andrés Piqueras, Li Xiang y Guillermo Fernández Romo. / Siete Días Jumilla Guillermo Fernández Romo y Pedro Asensio ya forman parte de manera oficial de la estructura del FC Jumilla, tras haber sido presentados este miércoles en la nueva sala de prensa del Municipal La Hoya JOSÉ ORTEGA Jumilla Miércoles, 26 julio 2017, 18:34

Aunque ya lleva días ejerciendo el cargo, Romo llega a la ciudad del vino para ocupar el cargo de director general deportivo, lo que viene a ser la máxima autoridad dentro del club en cuanto a entradas y salidas. Secretario técnico en el Real Murcia hasta el mes diciembre en el pasado curso, salió del club pimentonero para ocupar el banquillo del CD Sabadell hasta final de temporada. Fueron varias reuniones las mantenidas por Romo y los directivos vinícolas para conseguir su fichaje: "Me han dado toda la potestad para tomar decisiones e ir creciendo como equipo. La intención es la de generar un club, no solo firmar jugadores. Tenemos un reto y una responsabilidad por delante interesante y muy bonita", destacó el nuevo director general deportivo del FC Jumilla.

Hasta el momento son doce los jugadores confirmados por la entidad blanquiazul. "La intención es tener una plantilla de 20 o 21 futbolistas, para que el míster pueda tener alternativas y que las posibles lesiones o sanciones no sean determinantes", señaló Romo. Además también se refirió a los numerosos cambios con respecto a la plantilla del pasado año. "Ha habido decisiones que no hemos podido tomar porque no estábamos aquí. Jugadores que han hecho un gran año, como Jero o Julio de Dios, han tenido la oportunidad de irse a otros proyectos y lo han aceptado". En cuanto a Titi, Romo reconoció que "no tiene contrato y no pertenece al Jumilla. Pero no nos gustaría perderle, y también queremos ayudarles con su proceso de recuperación. Tenemos que ver de qué manera termina. Es un buen jugador y ha demostrado su compromiso". Por último y respecto a la continuidad de Carlos Terol, el único jumillano en plantilla el pasado curso, Romo dijo que "esta próxima semana se irán conociendo nombres de jugadores que saldrán. Hay que ser capaces de buscar esos nuevos Carlos Teroles o Guardiolas".

Del mismo modo también fue presentado Pedro Asensio como secretario técnico del FC Jumilla, y que se encargará de gestionar el trabajo de base. Tras toda una carrera vinculada con el Real Murcia, el pasado lunes se despidió del club pimentonero para recalar en el Altiplano. "He sido responsable desde el Imperial hasta el último equipo de las bases del Real Murcia. Tengo control del fútbol regional, y también de Segunda B. Además también he entrenado equipos de bases". Su objetivo, empezar a fundar una estructura sólida que sirva de puente entre las bases y el primer equipo.