Rivales para todos los gustos camino de 2ªB

La Tercera ha vivido los dos días más locos de la temporada, en los que solo el Yeclano ha observado lo que pasaba sin preocupación aparente, con su liderato en el bolsillo. Sin embargo, la lucha por el segundo puesto y por el cuarto ha sido encarnizada. Ningún equipo regaló nada y la polémica apareció en varios campos.

At. Malagueño-Yeclano

Un filial peligroso arriba que llega en racha

El Yeclano oteó el horizonte desde su azotea y con el equipo limpio de tarjetas. Acudió hasta La Unión a cubrir el expediente y, con lo justo, el equipo cayó goleado. Y es que las vistas de los azulgranas estaban puestas en el sorteo de ayer tarde, donde las bolas fueron todo lo benévolas que podían ser, haciendo que la eliminatoria, como todos querían en Yecla, se decidiera en La Constitución. Su rival será el filial del Málaga, el Atlético Malagueño, que ha hecho una campaña impoluta con 96 puntos. Solo ha cedido un empate en las últimas seis jornadas. El equipo lo prepara el que fuera jugador del Málaga en Primera Dely Valdés, es joven y creativo y destaca por su velocidad arriba, donde Abeledo y Harper son dos puñales. Los de Sandroni tendrán que estar atentos en defensa. Además, su rival cuenta con Jaime Moreno, que está en racha y también lleva contabilizados once tantos. Los blanquiazules son sólidos atrás y solo han encajado 31 tantos. Desde Málaga no se han pronunciado aún sobre dónde se jugará el choque. La directiva malaguista está pensando en abrir La Rosaleda y no jugar en la Ciudad Deportiva, donde la capacidad es de escasamente dos mil espectadores.

Terrassa-Mar Menor

Contrincante difícil, pero con la vuelta en El Pitín

El Mar Menor tenía que ganar y esperar acontecimientos y, a diferencia de otras ocasiones, los de Paco García cumplieron ante un Los Garres ya de vacaciones. El equipo de San Javier esperó un buen sorteo, pero los de El Pitín se van a encontrar con uno de los equipos más complicados, el Terrassa de Cristian García y de Raúl Torres, un equipo que ha ido de menos a más y que ha terminado metiéndose como cuarto a última hora.

Su buen juego y sobre todo su experiencia en estas lides lo hacen especialmente peligroso. Además de proceder de un grupo de los más fuertes a nivel nacional, cuenta con un estadio grande como es el Olimpic de Terrassa, que le puede venir bien al equipo murciano, que, al ser segundo, tendrá el partido de vuelta en casa, con lo cual será importante sacar un buen resultado en su visita a Barcelona.

Racing Villalbés-At. Pulpileño

Un tercero de Galicia sin mucho nombre

El Pulpileño se la pegó y de qué manera. Su rival será el equipo de Lugo del Racing Villalbes, otro tercero de la Tercera gallega, que no tiene el nombre de otros rivales del grupo. El equipo gallego juega en el campo municipal A Magdalena, un estadio de apenas dos mil espectadores en el que se quiere poner una grada supletoria en los fondos, para poder llegar hasta los tres mil. La expectación es máxima. Los gallegos tienen en Sergio Arias y Álex Pérez a sus máximos goleadores, aunque son varios los jugadores que aportan goles; también tienen al portero menos goleado del grupo, Javi Pita.

Churra-Cacereño

Estudian colocar una grada supletoria

El Churra sufrió hasta el final, pero su gol en el minuto 93 y de penalti hizo que se clasificara con trescientos fieles en las gradas. Los de Adrián Hernández, una vez superada la primera barrera, esperaron a que el bombo les deparara suerte ayer, pero esto, siendo cuarto del grupo, es complicado, pues te toca el segundo de otro grupo. Al final ha sido el Cacereño. El equipo extremeño ha mantenido una dura pugna con el Don Benito por el primer puesto y en sus filas hay jugadores conocidos por los aficionados murcianos como Santi Polo, Álex García y Javi Navarro. Se trata de un equipo que está diseñado para ascender, ya que tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría y se prevé que el Príncipe Felipe se quede pequeño para la vuelta.

El equipo de Cáceres no ha solicitado jugar a ninguna hora y acatará sin problemas lo que proponga el Churra. Su entrenador, Joaquín Mas Davo, habló ayer del Churra: «Es un rival complicado, ya que es difícil hacerle goles y eso en estos cruces es primordial». El Churra sabe que es su momento y estudia colocar una grada supletoria. La entrada será única y en los próximos días se sabrá el precio de la misma.