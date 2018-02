SEGUNDA B El Juzgado que investiga a Pina pide los contratos de seis jugadores del Lorca Deportiva Quique Pina. / P. Alonso/ AGM PEDRO RE LORCA Miércoles, 14 febrero 2018, 03:04

El fútbol en Lorca no está para tirar cohetes. La pasada temporada todo eran elogios, ahora son todo malas noticias. El Lorca Deportiva tiene dos frentes abiertos. A la mala gestión deportiva se une la institucional, con gestores que están en el punto de mira. Joaquín Flores, presidente, es ajeno a todo lo que ocurre en la entidad. Su equipo está siendo investigado por su presunta relación con Quique Pina, quien fue detenido y está en la cárcel acusado de blanqueo de capitales.

La firma de Pina no aparece en papel alguno del club, pero a los mandos de la institución hay personas muy cercanas. Uno de ellos Pedro Cordero, actualmente al frente del equipo, quien en más de una ocasión ha manifestado que la encarcelación de Pina no afecta en nada al equipo lorquino. No obstante, hay una investigación abierta y la Policía Judicial ha pedido a Flores documentación para esclarecer el caso. La semana pasada, los agentes se presentaron en las oficinas del club, que están en una esquina del Artés Carrasco, pero allí no encontraron a nadie para entregar una citación que ya está en poder del presidente. «No nos han puesto fecha para entregar la documentación. De momento todo transcurre con normalidad. Tenemos que entregar todos los papeles de los jugadores extranjeros que ha tenido y tiene el club esta temporada. De momento no han pedido más cosas, pero es posible que lo hagan en un futuro», dijo ayer Joaquín Flores.

Alonso y Gleyson ya no están

Este año han pasado por el Lorca Deportiva seis jugadores extranjeros. La mayoría han llegado de la mano de Quique Pina y del agente futbolístico Joaquín Vigueras.

Ya se han marchado del club el uruguayo Mauricio Alonso y el brasileño Gleysson. Otros siguen vinculados a la entidad, como los uruguayos Argachá y Cristhian Britos, el brasileño Lincoln y el francés Pape N´diaye.