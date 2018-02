El Jumilla se estrella ante el San Fernando y el árbitro

Comenzó el partido en el Municipal Uva Monastrell de Jumilla con la incógnita despejada de si jugarían o no los futbolistas vinícolas implicados en las detenciones por los presuntos amaños de partidos. Catalá no saltó al césped por lesión pero Ceballos, como anunció en la previa Pato y también Fernández Romo, estaría en el once inicial, cuajando el defensa un gran partido tras una turbulenta semana.

0 Jumilla Valens, Ceballos, Andrés, Neftalí, Robles, Cifu, Quintana (Chaco min. 66), Carlos García (Campoy min. 74), Titi, Fran Moreno, Óscar Rico (Txomin min. 83). 0 San Fernando Ramírez, Ramos, Cavilla, Zamora, Lolo, Raúl Palma, Jacobo (Sergio Romero min. 78), Galindo, Pau Franch, Carri, Javi Casares (Óscar Martín min. 62). Árbitro: Yuste Querol (Valenciano). Mostró amarilla a Caye Quintana, Cifu y Pato. Lugar: Uva Monastrell, 300 espectadores.

Tras el minuto de silencio guardado por el fallecimiento del ertzaina en los incidentes de Bilbao, empezaba una partido vital para los de casa que no cuajan malos partidos pero que su índice goleador es más que paupérrimo. Como esta premisa, salían los del FC Jumilla inquietos y enchufados, pero, sin embargo, era Carri del San Fernando el que en el minuto 5 hacía esforzarse el meta balear que defiende en esta segunda vuelta la portería del Jumilla, Jaume Valens.

Titi, Cifu o Caye Quintana eran los encargados de llevar el peligro por parte de Jumilla. Demasiado juego aéreo y loco en algunos momentos que hicieron que ambos equipos se marcharan a los vestuarios con empate a cero al descanso. La jugada clave del partido llegó en el minuto 11 de la segunda mitad, cuando Titi inició una cabalgada que acabó, tras superar al portero visitante y dar un pase a Caye Quintana, que llegó desde atrás para, a placer, introducir la pelota en la portería, lo que provocó el júbilo del banquillo local y de los aficionados locales.

Pero el colegiado anuló el gol y obligó el Jumilla a buscar la portería rival hasta el final en un choque que era vital para la salvación.