Fútbol | Segunda B Fran Moreno saca al Jumilla del hoyo Fran Moreno celebra el gol de la victoria ante el Córdoba B. / Abdías Simón Un gol del navarro da los tres puntos a los vinícolas en una final por la salvación ABDÍAS SIMÓN Jumilla Sábado, 10 febrero 2018, 21:32

El Jumilla sacó tres puntos vitales en su enfrentamiento directo frente al Córdoba B en el recién rebautizado Municipal Uva Monastrell. El partido, que era una final para eludir los puestos de descenso, fue disputado, pero siempre desde el respeto y el temor por parte de ambas escuadras a dejar escapar los puntos en un choque que puede resultar decisivo para la salvación.

1 Jumilla Valens, Ceballos, Andrés Sánchez, Neftalí, Robles, Carlos García (Inglés, min. 89), Fran Moreno, Oscar Rico (Txomin, min.84), Chupe, Caye y Titi (Cifu, min. 76). 0 Córdoba B Lavin, Eric Ruiz, Mena, Soler (Gravi, min. 84), Copete, Jordi Ortega, Waldo Rubio, Esteve, Sillero (Jankovic, min. 73), Moreno y Andrés Martín (Chuma, min. 64). Goles: 1-0, Fran Moreno, min. 70. Árbitro: Iván Caparrós Hernández, del colegio valenciano. Mostró amarilla a Oscar Rico y Cifuentes del conjunto local. Incidencias: Campo Municipal Uva Monastrell de Jumilla ante 400 espectadores. Terreno de juego en malas condiciones.

En la primera mitad los de Pato jugaron con el aire en contra, algo que no les impidió intentarlo. Arriba, fueron Caye Quintana y Titi, como estiletes, los que llevaron el peso del ataque, siempre bien flanqueados por Chupe y Óscar Rico. La mejor ocasión la disfrutó Quintana cuando el cronómetro marcaba el minuto 20 de juego. Fue un buen balón desde la banda servido por Chupe y que Quintana bajó dentro del área. Su disparo cruzado no fue demasiado potente y el esférico, que superó al portero cordobés, terminó siendo desviado por el central Víctor Mena. Los andaluces, a pesar de jugar con viento favorable, no fueron capaces de inquietar a Jaume Valens en toda la primera mitad.

Ya en la segunda parte el Jumilla salió frío, y se contagió del ambiente helado predominante durante los 90 minutos. Los hombres de José María García aprovecharon para hacerse con la posesión del cuero, pero apenas dispusieron de algún tímido acercamiento por parte de Andrés Martín. A los cordobeses les costó horrores crear en ataque.

Pero los jumillanos despertaron y comenzaron a creer en la victoria. Las llegadas fueron constantes, pero Titi y Caye no estaban finos. Hasta que apareció Fran Moreno, que cuajó una gran actuación junto al refuerzo invernal Carlos García. En el minuto 70 Moreno le puso la guinda al pastel con un gol que nació tras un saque de banda de Ceballos que voló hasta el corazón del área y que cayó a los pies de Moreno, que supo finalizar y meterlo por debajo de las piernas del guardameta andaluz.

Saque de banda oportuno

Tras el gol del Jumilla, un Córdoba B herido buscó el empate y obligó a los experimentados centrales vinícolas Neftalí y Robles a entregarse a fondo, así como al portero Valens, que desbarató todas las acciones ofensivas del filial cordobés.

El Jumilla, a falta de que el Betis Deportivo se enfrente este domingo al Melilla, se agarra al puesto de promoción después de meterse en los puestos de abajo desde que arrancó la temporada el pasado mes de agosto.