Una defensa agrietada para recibir al Melilla

No lo tendrá fácil hoy el conjunto vinícola en el choque frente al Melilla, con el centro de la defensa en cuadro. A la baja por sanción de Neftalí por su expulsión el pasado domingo, se suma también la de Ángel Robles por lesión. Por si fuera poco, también Catalá, que no pudo participar en El Ejido, sigue siendo duda, aunque seguramente forzará ante la ausencia de sus dos compañeros. El polivalente defensor formará en la zaga junto a Pedro Inglés o Ceballos, dos de las incorporaciones de este mercado de invierno a las que José Francisco Grao 'Pato' se verá obligado a recurrir para formar una alineación de garantías.

Hay otros dos nuevos fichajes del mercado invernal que pueden estrenarse hoy en La Hoya. Se trata del extremo Óscar Rico y el guardameta Jaume Valens, y en principio ambos estarían también disponibles para Pato. El último se perfila como titular en la portería vinícola en detrimento de Aitor Embela, que no tuvo fortuna en su estreno con la elástica vinícola esta pasada jornada, en la que encajó cinco goles.

Jumilla Jaume Valens, Julián Domínguez, Ceballos, Catalá, Andrés Sánchez, Miquel, Fran Moreno, Chupe, Txomin Barcina, Caye Quintana y Alejandro Chacopino. Melilla Pedro Moreno, Ibarbia, Jilmar, Odei, Mahanan, Richard Boateng, Zelu, Pedro Vázquez, Qasmi, y Rubén Martínez. Árbitro Ripoll Solano (Colegio balear). El estadio La Hoya, 12.00 horas.

Tras su reaparición el 5 de noviembre en La Condomina, Titi todavía no ha jugado de inicio. Pesan aún las dos lesiones sufridas en la misma rodilla. El delantero de Los Dolores no se siente aún con la confianza suficiente : «Estamos quemando etapas. El primero que tiene que dar el visto bueno es él. Teníamos previsto que jugase de titular, pero el futbolista no quiso», asegura Pato.