Apuros en La Condomina

Este domingo se ven las caras en La Condomina dos equipos con urgencias, a pesar de que solo se disputaron ocho jornadas de Liga. Por un lado, el UCAM tropezó contra pronóstico en las últimas semanas frente a equipos más débiles. El conjunto universitario también tiene prisa por volver a ganar, aunque es el representante murciano mejor clasificado en el grupo IV de Segunda B y no está metido en los puestos de 'playoff' por sus propios errores. Mientras, el Lorca aún no sabe lo que es ganar esta campaña. El equipo lorquino tuvo excusa hasta ahora por las lesiones y las incorporaciones tardías, pero a Palomeque se le está acabando el tiempo.

Planagumà, por lo menos, recupera a dos jugadores importantes para este choque. Uno de ellos es Urko Arroyo, que tras varias semanas fuera por unos problemas musculares ya está apto para jugar. Igual que el extremo Marc Fernández, que también está listo para pelear por recuperar su puesto. El cuadro azulón es quinto, con 13 puntos de 21 posibles, mientras que su rival está bastante más abajo en la clasificación, donde es colista con solo tres puntos en su casillero, conseguidos tras sendos empates. Los de Palomeque no conocen la victoria, y menos fuera de casa, donde todos los partidos han sido derrotas.

La Condomina no es precisamente un fortín inexpugnable. Todo lo contrario, ya que los universitarios se dejaron cinco de los seis últimos puntos como locales. Primero sufrieron una inesperada derrota ante el Cartagena por 0-2, mientras que en su último partido en casa solo pudieron conseguir un punto (1-1) en la visita del Badajoz, recién ascendido. Al menos, y aunque la pasada semana se dejaron los tres puntos en su visita al Betis B, ofrecieron una buena imagen ante el filial verdiblanco, en un choque donde los de Planagumá merecieron agarrar al menos un empate.

Mawi y Britos, listos

Palomeque señala el camino hacia la victoria, aunque todavía no la encontró. «Tenemos que ser fuertes en defensa y tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos. Y tener a los jugadores a punto. Ahora están mejor físicamente, sobre todo los últimos que han llegado. Nos enfrentamos a un buen rival, es un equipo que está hecho para intentar el ascenso a Segunda. Llega al derbi tras dos resultados que no es lo que ellos esperaban, el empate en casa y la derrota en Sevilla. Entiendo que ellos van a llegar con esa necesidad de ganar el partido en su campo y nosotros también. Trataremos de ir a ganar, no podemos especular».

El técnico del equipo lorquino, eso sí, recupera a dos futbolistas para este partido. Uno de ellos es Mawi, uno de los jugadores importantes en el once titular, y el otro es el uruguayo Cristhian Britos, que fue expulsado en El Ejido y que tuvo que cumplir un partido de sanción ante el Melilla. Sin embargo, Dani Momprevil sigue lesionado, igual que Cañadas y Andrés Carrasco, jugadores que tenían que ser importantes en el esquema del entrenador. Sergio Rodríguez se suma a la lista de lesionados y Lulu es duda para esta tarde.