Primera Zidane: «Claro que podemos ganar la Champions» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Afp «Siento el total apoyo del club, pero si viera que no puedo motivar a los jugadores me marchaba mañana», asegura el técnico del Real Madrid, más optimista y entero que tras la debacle copera IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 26 enero 2018, 13:39

Mucho más sonriente y optimista que tras la debacle copera ante el Leganés y convencido de que puede transmitir a sus jugadores las claves para cambiar la dinámica y no sólo eliminar al París Saint Germain sino conquistar la tercera Champions consecutiva. Así se mostró el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en la previa del peliagudo choque Liga que su equipo disputa este sábado en Mestalla con Cristiano Ronaldo en el equipo titular porque "está muy bien", pese a la brecha que le hizo el deportivista Fabian Schär cerca del ojo,

"Sólo debemos pensar en el Valencia, un rival muy fuerte, y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido. No aceptamos esta situación, pero estamos seguros de que esto se va levantar", reiteró Zidane en buena parte de sus respuestas de este viernes ante los periodistas. "Claro que se puede ganar la Champions y vamos a hacer todo lo posible por conseguirla", añadió el marsellés, siempre positivo, al preguntarle por la la única carta que, según ha confesado el capitán Sergio Ramos, le queda al club en esta campaña.

No reveló si tiene decidido su futuro, pero sí aseguró el técnico que a día de hoy siente "el total apoyo del club y del presidente". "Si yo pienso que no puedo motivar a los jugadores, me marcho mañana o ya me hubiera ido. Pero me siento fuerte para cambiar la situación. No tengo nada decidido sobre mi futuro pero sólo sirve el día a día, aunque firmes un contrato de 10 años".

Entiende que se le cuestione a pesar de haber levantado ocho trofeos en dos años porque sabe que en el fútbol, y en la vida en general, no se puede vivir del pasado. "No puedo pensar en lo que hemos ganado sino en el presente. El otro día estaba muy decepcionado, pero ahora tengo la ilusión de seguir trabajando y mejorando hasta el último día. Parece que soy el único que veo cosas positivas".

«Puede ser que el Leganés tuviera más hambre, pero mis jugadores siempre quieren dar el máximo»

Insistió en que no cambiaría nada de la planificación de la temporada y remarcó que está contento con la plantilla de que dispone, aunque reconoció que "es joven, con futuro y todavía tiene que aprender". "Estoy con mis jugadores a tope", enfatizó. Sigue sin expresar públicamente cuáles son los problemas del Madrid este curso, pero sí asume que el equipo es frágil de confianza.

"Puede ser que nos quedáramos muy jodidos cuando encajamos el segundo gol ante el Leganés y que el rival tuviera más hambre en general, pero vamos a darle la vuelta a la situación siendo positivos y pensando que hay cosas que hemos hecho bien", argumentó Zizou, quien se declara culpable "por no haber sabido transmitir a sus jugadores la motivación suficiente para la primera parte ante el Leganés". Matizó, no obstante, que sus soldados "siempre quieren dar el máximo".