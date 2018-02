Análisis Simeone se rinde ante Thomas El ghanés Thomas Partey pugna con Iñaki Williams en el Wanda Metropolitano. / Reuters «Es lo que necesitamos, un jugador comprometido con la salida del balón», destacó el técnico del Atlético tras la exhibición del ghanés frente a los ‘leones’ IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 19 febrero 2018, 17:48

La crítica apunta mucho más a los mediáticos Antoine Griezmann, Diego Costa y Kevin Gameiro, que ante el Athletic lucieron como nuevo tridente del Atlético, pero la mejor noticia para el equipo del Cholo Simeone es la progresión geométrica de Thomas Partey. El ghanés ha recuperado el sitio que perdió tras la llegada de Costa y Vitolo en el mercado invernal y la presencia habitual de Saúl junto a Gabi en el centro del campo. Y está llamado a ser el primer mediocentro al menos hasta que el próximo verano se cierre la llegada de Rodrigo Hernández, un joven canterano colchonero que triunfa en el Villarreal.

Thomas ha sido titular en los dos últimos partidos y su rendimiento ha sido extraordinario. «Lleva un crecimiento continuo. Es lo que necesitamos, un jugador comprometido con la salida del balón y la responsabilidad y el peso de llevar el equipo donde él crea. Aún tiene mucho margen para crecer y por eso hablamos mucho con él», resumió Diego Pablo Simeone, poco dado a individualizar, tras la victoria ante los ‘leones’.

A la espera de que en verano se cierre el fichaje de Rodrigo, el africano luce galones para ser el nuevo Tiago

Si ante el Copenhague se fue hasta el 94% de acierto en el pase, ante los bilbaínos se erigió en el el jefe del centro del campo. Además de que 62 de sus 76 envíos llegasen a su destino (82% de acierto), Thomas condujo el balón con elegancia, disparó una vez, acertó en dos de sus tres regates, ganó tres duelos aéreos y recuperó hasta 17 balones, un récord personal que le avala como uno de los mejores en su demarcación de la Liga.

Hasta el duelo de hace casi tres semanas ante Las Palmas, también en el Metropolitano, Thomas poseía otro registro magnífico. En ese choque marcó el gol que selló el triunfo de los atléticos ante el equipo de Paco Jémez, el quinto suyo de esta temporada tras otros tantos tiros a puerta. No se prodiga mucho en el disparo, pero donde pone el ojo pone el balón, como demostró con aquél golazo de falta en Riazor que le dieron tres puntos a los del Cholo.

Thomas, que hasta ahora ha entrado y salido de los onces, ha participado en 32 partidos este curso, de ellos 22 de Liga, y un total de 2.147 minutos, justo los mismos que el capitán Gabi. Con 1,7 balones interceptados por partido, es el mejor en ese aspecto, tras Godín. Y con 661 pases buenos el quinto mejor de la plantilla, tras Godín (727), Saúl (898), Gabi (983) y Koke (1006).

El ghanés, de 24 años, ha tardado en convencer a Simeone pero puede convertirse en el ‘5’ por el que suspiraba el ‘Cholo’ desde que el portugués Tiago Cardoso inició el declive antes de su definitiva retirada en el pasado verano para pasar a formar parte del cuerpo técnico. Augusto Fernández fue una apuesta de presente, pero el argentino quedó marcado por graves lesiones de rodilla y este invierno emigró a China. Gabi es la continuidad del técnico en el campo pero, ya con 34 años, no queda otra que dosificarlo.

Modelado

Reacio a los jugadores que no entienden bien el idioma que transmite, Simeone ha ido modelando a Thomas, al que ha exigido dar esta temporada un paso adelante y no cesa de arengar en cada partido. Siempre destacó por su enorma zancada, pero era irregular. Le faltaban intensidad en la presión, convicción y no alternar detalles soberbios y peligrosas llegadas al área rival con pérdidas de balón en zonas de máximo riesgo por querer driblar o conducir en lugar de pasar a uno a dos toques.

Con más continuidad, a Thomas se le ve alegre, tranquilo, mucho más seguro en su juego y con más personalidad. Se lo ha creído, algo que no le ocurrió, por ejemplo, al francés Josuha Guilavogui en el Atlético. Poderoso pero algo lento y timorato a la hora de las disputas, el buen jugador del Wolfsburgo nunca convenció a Simeone. Como ilustró la web ‘GhanaSoccerNet’ tras una gran actuación con su selección, «No Thomas, no Partey».