Jonathan Viera deja Las Palmas para jugar en el Beijing Guoan
COLPISA/AFP Las Palmas Lunes, 19 febrero 2018, 17:00

El mediapunta de Las Palmas Jonathan Viera ha fichado este lunes por el Beijing Guoan chino, tras el acuerdo al que han llegado los dos clubes, tal y como informó la entidad canaria. "La UD Las Palmas y el equipo chino Beijing Guoan han alcanzado un acuerdo para la transferencia inmediata de los derechos de Jonathan Viera", señala el comunicado.

El equipo insular no ha querido desvelar el montante de la operación porque el contrato incluye "una cláusula de confidencialidad en relación a los términos económicos". No obstante, el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dejó entrever que a su club le hubiera gustado retener al jugador, pero "no podemos competir con esas cantidades".

"Al jugador le ofrecen siete millones de euros netos, lo que no podemos hacer es arruinarle la vida a uno de los nuestros", dijo Ramírez en una rueda de prensa. "La operación económica es lo que la Unión Deportiva Las Palmas quería. Además, hemos conseguido obtener el 30% de una futura venta", añadió.

Con su salida, Viera cierra la segunda etapa en el equipo amarillo, tras su regreso del Standard de Lieja en enero de 2015. Pero el mediapunta canario ha firmado un acuerdo con su ya exequipo comprometiéndose "a jugar en el equipo amarillo en caso de desvinculación del Beijing Guoan, sin que medie la compra de sus derechos federativos por ningún otro club", según ha desvelado el club insular.

El mediapunta, que jugó en 2017 su único partido con la selección absoluta española, abandona la disciplina del Las Palmas tras disputar 115 encuentros, desde que regresara al equipo insular en enero de 2015. Las Palmas ya había traspasado a Viera al Valencia en la temporada 2012/2013, desde donde acabaría fichando por el Standard de Lieja.