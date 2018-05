Jornada 37 Derbi madrileño con la cabeza en Europa El Getafe necesita sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de la séptima plaza y el Atlético no quiere sobresaltos antes de Lyon JAVIER VARELA Madrid Sábado, 12 mayo 2018, 09:01

Europa estará en la cabeza de Getafe y Atlético este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez pero por motivos muy diferentes. Para los primeros porque una victoria ante los rojiblancos y un tropiezo del Sevilla en el derbi ante el Betis les permitiría depender de ellos mismos en la última jornada para conseguir la séptima plaza que les permitiría jugar la próxima campaña competición europea. Para el Atlético, porque salvo por el honor de sumar los tres puntos, el partido ante los azulones no tiene importancia por los puntos y sí puede ser un banco de pruebas para la final del próximo miércoles en Lyon ante el Olympique de Marsella.

A pesar de esta circunstancia, el Getafe no se fía de los que ya le dan los tres puntos y espera a un Atlético fuerte y que saldrá a ganar. «No creo que esté condicionado, es un grandísimo equipo. Todos sabemos que desde que El Cholo es entrenador compite a gran nivel, no se raja nunca. No espero un Atleti con peores prestaciones», avisaba Pepe Bordalás. «Saben cambiar la mente y afrontar cada partido con el mejor ambiente. Van a intentar ganar. Son un equipo ganador», añadía. El técnico alicantino, que espera sorprender al Atlético, recupera a Bruno, Molinero, Mora y Fajr y mantiene las dudas de Álvaro Jiménez y Damián Suárez.

Sin embargo los números no están a favor del Getafe en sus duelos directos con los rojiblancos, sobre todo desde que está Simeone en el banquillo. En las 12 veces que se han enfrentado, el Atlético ha firmado 10 victorias y sólo dos empates, con un bagaje goleador de 25-0. De hecho, el Getafe no le marca un gol a los rojiblancos desde 6 de noviembre de 2011, día en el que también sumaron su última victoria ante los rojiblancos, entrenados por entonces por Gregorio Manzano. Los azulones ya suman 1.087 minutos sin hacerle un gol al Atlético.

Simeone, fiel a su estilo, mantiene aquello del 'partido a partido' a pesar de que cuatro días después tengan el encuentro más importante de la temporada. «Lo tomamos como siempre, sólo cuenta la realidad y esa dice que tenemos un partido muy importante mañana y luego ya nos centraremos en la final», decía el argentino en la previa. Además, quiso avisar a los que pensaban que jugaría con un equipo de circunstancias ante el Getafe porque «van convocados los 16 a disposición, saldremos con los que empezamos esto y terminaremos con los mismos, no tenemos más». «Intentaremos hacer el equipo lo más competitivo posible ante un rival que está haciendo una temporada fantástica», dejó claro un Simeone que recupera a Juanfran y que tiene a Vitolo como única baja.

El técnico conoció que el Comité de Apelación de la UEFA rechazó el recurso del Atlético y se confirma la sanción de tres partido. Al club ya sólo le queda pedir la cautelar al TAS para que Simeone esté en el banquillo en la final de la Europa League. Si no prospera el recurso de apelación ante la UEFA el club acudirá al máximo tribunal deportivo y solicitará medidas cautelares. Si también se rechaza, el Cholo no podrá sentarse en el banquillo de Lyon.

Alineaciones probables

Getafe: Guaita, Molinero, Djené, Bruno, Antunes, Portillo, Sergio Mora, Fajr, Amath, Ángel y Remy.

Atlético: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saúl, Correa, Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Hora: 18:30 - BeinLaLiga