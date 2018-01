Jornada 19 Plebiscito en el Bernabéu Zinedine Zidane. / Kiko Huesca (Efe) El alicaído Real Madrid recibe al Villarreal con la misión de demostrar que la arenga de Zidane a sus futbolistas no ha caído en saco roto ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 13 enero 2018, 01:35

El Villarreal visita este sábado el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en un duelo que se ha convertido en un auténtico plebiscito para el vigente campeón de Liga y Champions. El empate cosechado por los blancos en Balaídos la pasada jornada, sumado a las tablas que arrancó el Numancia en Copa y el doloroso recuerdo de la derrota en el clásico del pasado 23 de diciembre han colocado a Zinedine Zidane en la situación más delicada desde que arribase al banquillo del Paseo de La Castellana.

A 16 puntos del Barça aunque con un partido menos, el horizonte liguero se presenta muy oscuro, por mucho que el técnico repita que su equipo aún está vivo en todas las competiciones y que no está «tan mal como se dice». Lo que el curso pasado era un reguero de alabanzas por su gestión del grupo ha mutado en un caudal de reproches y el único dique de contención posible son las victorias, esas que últimamente le son tan esquivas. El triunfo ante el conjunto castellonense resulta imperativo para no agravar el enfado de la afición y demostrar que la arenga del entrenador a sus pupilos el miércoles en Valdebebas no ha caído en saco roto.

Cinco empates y dos derrotas –ante Betis y Barcelona- han convertido el feudo blanco en un escenario permeable para los rivales. Sólo el Sevilla salió escaldado con contundencia de su visita al Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid acumula ya tantos tropiezos como en toda la campaña pasada entre todas las competiciones. No sabe lo que es ganar allí el Villarreal, que ha claudicado en 13 de sus 18 partidos anteriores en el coliseo de Chamartín. Los cinco restantes se saldaron con empate. El último de ellos, el curso pasado, cuando puso la primera mácula en el hasta entonces impecable expediente que presentaba la escuadra de Zidane en calidad de anfitriona.

Aquello fue apenas un toque de atención a un conjunto que venía de hacer pleno en las cuatro primeras jornadas. Una nueva estocada agravaría ahora la mayor crisis de la institución que preside Florentino Pérez desde la que provocó la destitución de Rafa Benítez y su sustitución por Zinedine Zidane. Para evitarla, el galo volverá a encomendarse a su bloque de confianza, toda vez que el sorteo de Copa ha emparejado al Real Madrid con el Leganés, evitando así un cruce ante un adversario de mayor tronío que sí podría haber recomendado rotaciones. Sergio Ramos, que sigue recuperándose de sus problemas en el sóleo izquierdo, y Benzema, que también apura los plazos para dejar atrás la lesión que le mantiene sin jugar desde el clásico, son las únicas bajas respecto al once de gala.

La esperanza es Bale

Nacho ocupará el puesto de Sergio Ramos como acompañante de Varane en el eje de la zaga, con Marcelo y Carvajal sometidos nuevamente a examen en los laterales, especialmente el brasileño, por cuya banda han llegado 6 de los 16 goles que ha recibido el Real Madrid en Liga. Modric y Kroos recuperarán la batuta en un mediocampo que completarán Casemiro como ancla e Isco como enganche.

La mejor noticia para los blancos será la presencia de Bale arriba con Cristiano Ronaldo. El galés, que se estrenó como madridista precisamente contra el Villarreal, con gol incluido, es el único brote verde del que puede presumir el cuadro de Concha Espina, con tres tantos en sus dos últimos partidos. Dos se los hizo al Celta en un partido en el que Cristiano Ronaldo mantuvo su riña con la portería. El luso, que sólo ha anotado cuatro dianas en Liga, le ha endosado doce en los trece duelos que ha mantenido con el Villarreal, y la recuperación de su olfato se antoja capital para que los blancos enderecen el rumbo.

Sexto en la tabla, a cuatro puntos del Real Madrid, el Villarreal llega al choque esperanzado de sacar algo positivo ante la errática marcha de su contrincante pero receloso por la capacidad de resurrección que tienen los blancos. Su técnico, Javi Calleja, recordó la víspera que «un Real Madrid herido es peligroso».

Confía el preparador madrileño que el partido disputado el miércoles en Copa ante el Leganés, próximo adversario del Real Madrid en el torneo del KO, no pase factura a sus futbolistas pese a lo «exigente» del choque. No descartó el preparador alguna variante en el dibujo de su equipo, que cuenta con las bajas por lesión de Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Roberto Soriano, además de Víctor Ruiz, sancionado por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará el colombiano Roger Martínez, fichado para cubrir el hueco que dejó Bakambu con su marcha al fútbol chino pero que sigue un plan específico de puesta a punto.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale y Cristiano Ronaldo.

Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Castillejo, Fornals, Raba y Bacca.

Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.15 h.

TV: beIN LaLiga.