Jornada 21 La BBC acude al rescate Gareth Bale. / EFE Tras la debacle ante el Leganes, Zidane confía en sus estrellas en un duelo directo por la zona Champions ante un Valencia que afronta un Everest en 12 días IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 27 enero 2018, 01:04

El calendario no da tregua, ni apenas lugar para celebraciones y lamentos. Sólo tres días después de que el Valencia sufriese hasta los penaltis para doblegar al Alavés y sellar el pase para semifinales de la Copa del Rey y de que el Real Madrid cosechase su peor fracaso de la era Zidane al caer ante el Leganés después de haber ganado la ida en Butarque, estos dos grandes libran el sábado una gran batalla en Mestalla. Un feudo antaño relativamente amigo del Real Madrid, pero muy hostil desde la marcha de Pedja Mijatovic en 1996. Aunque la Liga hace tiempo que está teñida de azulgrana, el partido se las trae en la pugna por entrar en Champions.

Los levantinos aventajan ahora en cinco puntos a los madrileños, aunque éstos aún deben disputar el partido de Butarque que se aplazó por el Mundialito; y el Villarreal y el Sevilla, quinto y sexto en la tabla, asuman a sólo un punto y tres, respectivamente, del vigente campeón. Así que por mucho que la Champions y el PSG sean el gran examen, los de Zidane no pueden relajarse aún más en el torneo de la 'irregularidad'.

Marcelino García Toral, el técnico milagro en el Valencia, admitió este viernes que su rival está en un «momento de confusión», pero añadió que no se puede dudar de la valía de Zidane y del equipo merengue. «Su trayectoria es más irregular que las temporadas anteriores, pero tiene un grandísimo potencial y en cualquier momento sus jugadores pueden decidir un partido. El nivel de exigencia al que nos va a someter es máximo», avisó el asturiano. «Me parece absurdo discutir a Zidane, que ha ganado ocho títulos en dos años, pero nuestro mundo es así de injusto porque se olvidan los éxitos recientes y sólo cuentan el presente y el futuro inmediato», añadió defendiendo a su colega. Enorme desgaste el de los valencianos, que en cuestión de 12 días deberán acometer la ascensión a particular Everest de la temporada.

En este corto período deben de jugar la apasionante semifinal copera ante el Barcelona y dos encuentros ligueros ante rivales directos que marcarán su futuro a medio plazo: este sábado el Real Madrid en casa y el próximo domingo el Atlético en el Wanda Metropolitano. Problemas en la zaga para los de Mestalla porque Ezqueiel Garay es el único central puro al no estar Rubén Vezo, Gabriel Paulista, sancionados, y el colombiano Jeyson Murillo. Marcelino volverá a hacer rotaciones y en Liga alista arriba a Rodrigo y Santi Mina en lugar de los coperos Vietto y Zaza.

«El Leganés tuvo más hambre»

Zidane relega a la unidad B y vuelve a contar con la BBC al completo de inicio por primera vez desde la derrota en el clásico del 23 de abril de 2017 (2-3). «Cristiano está muy bien y va a jugar», avanzó en la previa el técnico francés, mucho más sonriente y optimista que tras la debacle copera ante el Leganés y convencido de que puede transmitir a sus jugadores las claves para cambiar la dinámica. Reconoció que se equivocó al no saber mentalizar como es debido a sus pupilos ante el Lega y admitió que el equipo de Asier Garitano mostró «más hambre». Trató de enviar un mensaje tan positivo a su plantilla y a la opinión pública que no sólo dijo que el Madrid puede eliminar al PSG sino ganar su tercera Champions consecutiva, esa «única carta» de la que habla el capitán Sergio Ramos. El sevillano, que ante los 'pepineros' regresó tras casi un mes de lesión, sufre ahora una sobrecarga con edema en sóleo izquierdo y es baja durante dos semanas. Tampoco Isco estará en Mestalla, en su caso por un pinzamiento en la cadera izquierda.

No reveló Zidane si tiene decidido su futuro, pero sí aseguró el técnico que a día de hoy siente «el total apoyo del club y del presidente». «Si yo pienso que no puedo motivar a los jugadores, me marcho mañana o ya me hubiera ido. Pero me siento fuerte para cambiar la situación. No tengo nada decidido sobre mi futuro pero sólo sirve el día a día, aunque firmes un contrato de 10 años». Entiende que se le cuestione porque en el fútbol, y en la vida en general, no se puede vivir del pasado.

Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Montoya, Coquelin, Garay, Gayà, Pereira, Kondogbia, Parejo, Guedes, Mina y Rodrigo.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán).

Hora: 16:15. Mestalla.

TV: beIN LaLiga.