Reacciones Simeone: «Las historias las hacen este tipo de partidos» Simeo no pudo ocultar la tensión vivida durante el encuentro. / REUTERS El técnico del Atlético reconoció que «en el palco lo pasé mal» y avisó que «el Marsella es un equipo complicado y será una gran final» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 4 mayo 2018, 00:41

Con una sonrisa de oreja a oreja y con la camisa pegada al cuerpo. Así apareció Diego Pablo Simeone ante la prensa tras conseguir una nueva clasificación para una final con su Atlético, esta vez para la Europa League. Su voz, sin la ronquera típica tras un partido, delataba que no había estado en el campo con el sufrimiento habitual. Y lo hizo acompañado de su escudero, Germán Burgos. «En el palco lo pasé mal y estoy triste porque no me siento cómodo en ese lugar», se sinceró el argentino que quiso reconocer el trabajo del 'Mono': «Estuvo Germán y no hace falta ni que nos miremos para entender lo que hay que hacer»

Simeone, que ha conseguido su cuarta final continental desde que llegó al Atlético, confesó que esto demuestra «el gran trabajo del club, del cuerpo técnico y de los jugadores que han pasado». Estar el próximo 16 de mayo en la final de Lyon es «un paso importante, pero obviamente con la ilusión de que venga algo mejor». Pero quiso mantener los pies en el suelo al señalar que «el Marsella es un equipo complicado y será una gran final». Poco antes, Arsene Wenger había colocado el cartel de favorito para Lyon a los rojiblancos, algo que Simeone rechazó: «Más allá de lo que se diga, los hechos son más importantes y las palabras dicen poco. Sacamos un partido importante en su campo y hoy supimos manejar el ritmo del encuentro».

Simeone reconoció que «soy la cabeza visible de un grupo que trabaja desde hace seis años de una manera extraordinaria. La gente trabaja para que las cosas vayan por un camino positivo y esperamos poder darles lo mejor», en clara alusión a la final ante el Olympique de Marsella. «Parar a pensar lo que hicimos no es bueno. Hay que pensar en el Espanyol y en conseguir ser segundos en la Liga que es muy importante», confesó volviendo a su 'cantinela' del partido a partido.

Lo que sí quiso destacar el argentino fue el magnífico ambiente que se vivió en el Metropolitano, en su primera gran noche. «Las historias las hacen este tipo de partidos y el estadio empieza a tener su fortaleza a partir de triunfos importantes y momentos determinantes». Simeone, confesó que al estar en la grada viendo el partido pudo «palpar y sentir lo que siente el hincha. La gente acompañó al equipo en los momentos más importantes, entendió que necesitaba su aliento y empuje». Y terminó confesado que «ha sido una de las primeras páginas que empezamos a escribir en el Metropolitano».

Aunque destacó la labor de todos los jugadores, al ser preguntado por Diego Costa, Simeone dejó escapar un brillo especial en los ojos: Diego Costa «Diego vino para esto, para ser importante, para ser determinante, para tener un delantero con rabia. El equipo necesita eso porque trabajamos en consecuencia a la intensidad y de vivir de los errores que les podemos encontrar a los rivales. Vino a dar esa cuota positiva que es importante», añadió. También repartió elogios hacia Vitolo, que recibió una gran ovación al ser sustituido. «Tiene algo especial. Llegó al equipo y la gente le aceptó rápidamente. Cualquiera de los que ha venido le ha costado trabajar y meterse en lo que necesitaba el equipo». «Los que han trabajado y no se han rendido, el trabajo paga», dijo en clara alusión al canario.

Por último, al ser preguntado por qué destacaría de Germán Burgos, Simeone confesó que «la lealtad y la capacidad. Hemos construido una amistad y una lealtad que en este medio es complicado». Unas palabras que compartió Germán Burgos que confesó que «una de las cosas mejores que tiene Diego es que es mi amigo y uno puede trabajar en distintos lugares pero cuando se hace al lado de amigos es mejor». Además, el segundo entrenador rojiblanco confesó que durante el partido «estaba tranquilo porque me ha dado toda la confianza para hacer las cosas y porque el equipo estaba bien. Cuando el partido está bien y se ve que cuando el equipo tiene problemas y los supera, todo es más fácil».