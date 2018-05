Atlético Griezmann eclipsa la final de Lyon Griezmann y Diego Costa, entrenando este miércoles en el Metropolitano. / Sergio Pérez (Reuters) La posible marcha del delantero francés al Barcelona se ha convertido en el tema estrella en el vestuario rojiblanco, concentrado sólo en un objetivo: «ganar la final» JAVIER VARELA y RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 19:35

El Atlético comenzó la cuenta atrás para la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella, pero, por el momento, nadie habla de la cita del próximo miércoles en Lyon. Sólo hay dos palabras que se repiten hasta la saciedad entre la afición rojiblanca, en el vestuario del Metropolitano, en los despachos del Vicente Calderón y cualquier corrillo atlético: Antoine Griezmann. «Son cosas que no podemos controlar y es algo de lo que llevamos todo el año hablando», dijo Gabi, el capitán del Atlético, justo antes de recordar que «el futuro de Griezmann ya se verá. Ahora estamos concentrados en la final». Y es que el encuentro de los jugadores del equipo rojiblanco con los medios de comunicación previo a la final europea del día 16 giró en torno del delantero galo y a su más que probable marcha al Barcelona.

Uno de los que mejor se entiende con 'Grizzi' en el campo es Saúl, que más allá de lo que pase a partir de la final de Lyon, sólo se atreve a pedirle a su compañero «que cada vez que se ponga la camiseta del Atleti, lo dé todo por la rojiblanca y por el equipo». Menos romántico se mostró Diego Costa, que ya sabe lo que es salir del Atlético cuando era un ídolo de la afición rojiblanca. «Es bastante mayor para saber lo que tiene que hacer, pero sabe que lo queremos aquí y que estamos encantados con él, aunque la decisión es suya», dijo el ariete, al que sólo le preguntaron por el '7' rojiblanco. Además, el delantero hispano-brasileño lanzó una chinita a Griezmann para motivarlo más todavía de cara a la final. «Los que se han ido siempre han ganado algo antes y Griezmann tiene en mente que quiere hacer historia con nosotros; le veo centrado en ganar», aseguró. «Está pensando en ganar un título», añadió.

Filipe Luis, con un discurso más pausado y encantado de haberse recuperado para la final tras su grave lesión, recordó que tanto Griezmann como los jugadores lo que quieren es «ganar la final» y reivindicó a sus compañeros porque «este club ha demostrado muchas cosas, pero no es sólo Griezmann». «Él ha sido el jugador más determinante de la temporada, pero nosotros le hemos ayudado a ser lo que es», dijo en un claro mensaje a la importancia del grupo en los éxitos de este Atlético de Simeone.

«Queremos que siga», confesó el lateral, que recordó que lo más importante ahora es Lyon y el Olympique de Marsella: «Lo que pase después de la final es ajeno a esto». «Tenemos que pensar que puede que esta final no vuelva nunca en la carrera de un jugador. Esperemos que lo disfrute al máximo», incidió.

«Está extra motivado, quiere ser importante en la final»

Dos canteranos, que también estuvieron en la órbita del Barcelona, no se mordieron la lengua al hablar sobre el culebrón Griezmann. «Es difícil y un orgullo que un equipo tan grande como el Barcelona le quiera, pero a nosotros no nos gusta que nos toquen a nuestros compañeros porque somos un gran grupo», reivindicó Koke que al tiempo confesó que su compañero sólo piensa en la final de Lyon y en conquistar el título. «Está con nosotros, quiere ganar el título y al final de temporada se verá». «Quiere seguir creciendo y en esta final tiene que dar un paso adelante y demostrar que está a la altura», añadía Saúl a modo de desafío para su compañero. «Seguro que lo hace bien el próximo miércoles», expresó el tercer capitán del equipo. «Está extra motivado no porque se juegue cerca de su ciudad, sino porque tiene ansia de ganar y de ser importante en la final», remató Saúl.

Una opinión que comparte Diego Costa, su compañero en el ataque, que confesó que le ve «muy bien, muy centrado, muy metido y muy caliente. Le veo enchufadísimo y con muchísimas ganas de ganar». «A ver si espabila un poco», dijo con tono de guasa sobre el galo y con la intención de quitar tensión a la situación. Más serio insistió en que «sabe que aquí es un ídolo y la gente le quiere. Yo he tenido la posibilidad de poder volver, pero él sabe que si se va no hay vuelta atrás».

«Hoy por hoy Griezmann es barato»

Si finalmente el Barcelona paga la cláusula de Antoine Griezmann su marcha habrá sido «barata» para Filipe Luis. «Hoy por hoy Griezmann es barato porque esa es la realidad del mercado. Y si hace una gran final y la gana se puede volver aún más barato», añadió. Menos polémicas quería el capitán Gabi, que prefirió no entrar a valorar el posible precio del francés. «Nosotros no vamos a entrar a valorar si es barato o caro. Es importante para nosotros y podría jugar en cualquier equipo». Y como para querer zanjar el tema recordó que «llevamos todo el año hablando de Antoine y lo que queremos es que haga una gran final y nos centramos en ganar el título».

En esa idea sí coincidieron sus compañeros, por el bien común. «Está contento y lo demuestra todos los días y eso es lo que me importa. Que defienda la camiseta del Atleti como tiene que ser», recordó Saúl. Uno de sus mejores amigos, Koke, defendió que no veía necesario hablar con él «porque como lo está haciendo estamos tranquilos». Más práctico se mostró Filipe Luis, porque «no le afectará porque no estamos pensando en esto. Si se va será después de la final». Y cuando eso pase, si pasa, el Atlético ya habrá jugado la final de la Europa League. «No le veo distinto de cuando llegué. Es mi compañero y le hago las cosas más fáciles», remató Diego Costa. Y el objetivo común no es otro que levantar la Europa League el próximo 16 de mayo. Lo que tenga que pasar con Griezmann, pasará. Hasta entonces sólo un objetivo: «Ganar la final». Una idea en la que coinciden todos, incluido Antoine Griezmann. En la sesión estuvo tranquilo, transmitiendo normalidad y ajeno a ser el centro de atención del mundo rojiblanco.