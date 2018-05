Semifinales La venganza bávara de Ramos para hacer «fácil lo prácticamente imposible» 00:57 Sergio Ramos, durante la rueda de prensa oficial. / REUTERS/Juan Medina «Algunos pensaran que somos invencibles pero llegará un dia que al Madrid le toque no ganar la Champions», avisa el capitán antes de medirse al Bayern, del que se vengó tras ser humillado en 2012 RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 30 abril 2018, 20:27

Lleva mejor de lo que la gente puede imaginar salir en los memes. Pero en 2012 a Sergio Ramos le molestó más los comentarios de los jugadores del Bayern que estar ver 'gifs' de su penalti fallado en la tanda golpeando la MIR o pasando al lado de Marte. «No sabía que a Ramos le gusta tirarlos (los penaltis) por encima de la portería. Se habrá cargado algún planeta, o un ovni», se mofó Manuel Neuer en 'Bild'.

No pasó mucho tiempo para que Ramos se vengase del comentario soberbio del meta, después de que el Bayern perdiese primero la final de Copa con el Dortmund y después la de la Champions, a penaltis, con el Chelsea.

Tras felicitar «a dos buenos amigos», Mata y Torres, y acordarse del que fuera su compañero en el Real Madrid, Arjen Robben, hizo este recordatorio en su cuenta personal de Twitter: «Por cierto, no sabía que se le daban tan bien las finales a Neuer. Otro año será..!! Humildad siempre campeón..!!».

Por cierto, no sabía que se le daban tan bien las finales a Neuer. Otro año será..!! Humildad siempre campeón..!! — Sergio Ramos (@SergioRamos) 19 de mayo de 2012

Semanas después España ganó la Eurocopa, a la que Alemania no accedió al caer en semifinales contra Italia. Así, tuvo que esperar dos años para vengarse deportivamente del meta. Y lo hizo por partida doble, con dos goles de cabeza que metieron al Madrid en la final de Lisboa.... marcada por otro cabezazo de Ramos. «La Champions me debía una después de aquel penalti fallado», apuntó entonces. Hace una semana el capitán blanco volvió a ganar en un estadio en el que perdió en su primera visita, en marzo de 2007, el día que Makaay marcó antes del minuto de partido.

Por eso, antes del duelo de vuelta en el Bernabéu y el capitán quiso recordar la dificultad de disputar ocho semifinales de Champions League consecutiva. «Yo le doy importancia a todo, al final estamos haciendo fácil lo que parecía prácticamente imposible. Nadie había ganado dos Champions seguidas y el Madrid lo hizo. Eso es una motivación que tiene el grupo para seguir consiguiendo metas. El día de mañana se le dará el valor que tiene», reiterando que él saborea «muchísimo la Champions porque en mis primeros años caímos casi siempre en octavos y ahora ocho semifinales seguidas con tres Champions es una maravilla. Quizás haya gente que piense que seamos invencibles y para nada. Un día le tocará a otro ganar la Champions por lo que vamos a disfrutar del momento. Yo lo disfruto con un cariño especial. Lo dije el otro día para el Real Madrid tener la oportunidad de jugar la final es un extra de motivación, un plus y un premio al sacrificio y el trabajo que conlleva. Lo hemos logrado antes y sabemos lo que significa poder disputarla. Estamos a un pasito de pisar ese estadio de Kiev y de volver a jugar otra deseada final».

El capitán sacó el orgullo cuando le recordaron que algunos integrantes del Bayern dijeron que el equipo blanco era «vulnerable» y había sido muy efectivo en la ida. «Nosotros tenemos el máximo respeto a todos. No es indiferente los comentarios que digan. Pero nosotros somos más de hablar en el campo. La historia del Madrid está ahí, eso es imborrable. El que tengo dudas que mire los últimos resultados. El Madrid siempre ha hecho un gran papel en los enfrentamientos directos. No nos conformamos con haber ganado el otro día en Múnich. Queremos ganar y reivindicarnos».

Cautela y apoyo del Bernabéu

Con un clásico a la vuelta de la esquina hubo preguntas sobre el Barcelona, que el domingo confirmó el doblete. El defensa quiso dar valor a ambos títulos. «Depende de para quién (es más ganar la Champions que Liga y Copa). El Barça ha hecho doblete y creo que es un gran éxito para ellos. Ganar la Champions tiene ese plus que equivale a esos dos y quizás un poco más, depende de a quién preguntes. Sería una gran temporada los dos», zanjó antes de hablar del 'pasillo' que se le suele hacer al campeón aunque en este caso ya anunció Zinedine Zidane que no se hará el próximo domingo. «Lo que dice Zizou va a misa. Le estamos dando demasiado revuelo al pasillo. Ellos tienen el título de Liga y el pasillo es indiferente para ellos. Que disfruten el título y nosotros a los nuestro, a intentar eliminar a los alemanes y defender el titulo en Kiev».

Eso sí, con 113 partidos de Champions a sus espaldas recordó que no son «de vender la piel del oso antes de cazarla» y, ante «la posibilidad de defender el título otra vez sería un recompensa al sacrifico de todo el año». volvió a pedir prudencia. «Después de los últimos resultados en cuartos que hemos tenido nosotros y también otros equipos, después de lo malo se aprende más que de las experiencias buenas. Lo más importante es partir del 0-0 y enfocar el partido así». Y Ramos volvió a recordar la importancia del público en este tipo de encuentros: «Aprovecho para hacer un llamamiento al Bernabéu. Las grandes citas históricas las ha construido el equipo y nuestro estadio. Antes de pasar por Kiev hay que pasar por el Bernabéu. Para nosotros es un premio y necesitamos ese cariño. Yo he vivido noches mágicas y maravillosas donde he sentido ese calor y no muchos jugadores aguantan esa presión cuando el Bernabéu aprieta».

Por último, deseó que su equipo tenga la misma eficacia que en la ida: «Esa es una de las virtudes del Real Madrid actual. Estudiamos muy bien dónde podemos hacer daño a los rivales y quizás el Bayern después del 1-1 tenía que ir a por el resultado, estando compactos atrás podíamos hacer daño a la contra y así pasó. Nos llevamos un resultado muy bueno. El planteamiento de mañana va a ser muy similar. Ojalá podamos aprovechar las contras y mantener la seriedad defensiva»..