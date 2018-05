Semifinales | Vuelta Heynckes: «Para ganar la Champions hay que tener talento y un árbitro adecuado» 01:09 Jupp Heynckes, entrenador del Bayern de Múnich. / AFP El técnico del Bayern afirma que «la clave será tener mucha más eficacia que en la ida» EFE Madrid Lunes, 30 abril 2018, 20:44

Jupp Heynckes, entrenador del Bayern de Múnich, enumeró este lunes en rueda de prensa cuáles son las claves para ganar la Liga de Campeones y declaró que son «tener mucho talento, buenos jugadores, suerte en el sorteo y un árbitro adecuado».

El técnico alemán visitará como entrenador la que fue su casa en 1998 por segunda vez desde que dejó el Real Madrid tras conducir al club blanco hacia su séptima Copa de Europa. Cuestionado por cuál es la clave para que su rival siempre haga un buen papel en la máxima competición continental, Heynckes fue claro.

«Nosotros hemos logrado el sexto título de la Bundesliga seguido y estamos alegres, pero no tanto. Uno se acostumbra. En el Real Madrid es parecido. Han ganado tres de las últimas cuatro Ligas de Campeones y también un poco se acostumbra uno. Si se quiere ganar la »Champions«, hay que tener mucho talento, buenos jugadores, suerte en el sorteo y un árbitro adecuado», declaró.

Con un 1-2 en contra del choque de ida, aseguró que la eliminatoria aún está abierta y declaró que el Bayern Múnich planteará batalla en el Santiago Bernabéu con el objetivo de alcanzar la final que se disputará en Kiev.

«En esta temporada ya hemos demostrado que podemos tener éxito en partidos que están muy justos. El del martes va a ser muy difícil para nosotros, pero creo que también para el Real Madrid. Sé el ambiente que va a haber en el Bernabéu. Tengo jugadores con mucha experiencia y venimos a Madrid sabiendo que jugamos con el campeón dos veces seguidas», dijo.

«En los últimos cuatro años han ganado tres veces y eso hará más difícil la tarea. Nosotros, también seremos un adversario complicado. Nuestro equipo se crece y mañana también. Tenemos un gran objetivo, aunque en Múnich perdimos 1-2. Queremos llegar a la final. El Real Madrid lo quieren evitar. En el fútbol se pueden mover muchas montañas y nosotros no nos rendimos», añadió.

Para Heynckes, la clave para acceder a la final será tener «mucha más eficacia» que en el choque de ida, en el que, resaltó, el Bayern dispuso de muchas más oportunidades que el Real Madrid, que marcó en dos de los tres disparos a portería de los que dispuso.

«Tenemos que jugar como estamos acostumbrados. En Liga hemos marcado 88 goles. También hemos marcado muchos en las otras competiciones. Tenemos que ser muy eficaces, será muy importante», manifestó.

Cuestionado por si vio el partido del Juventus (ganó 1-3 al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final) para tomarlo como ejemplo, reconoció que no se ha fijado mucho en el conjunto italiano porque cada club tiene su ADN y su filosofía.

«Es verdad que mostraron que el Real Madrid también es vulnerable. El Real Madrid sabe muy bien que va a ser el partido del año y necesitan una gran actuación. Por eso no se pueden tomar esos partidos como ejemplo», indicó.

También tuvo un mensaje para el colegiado del choque y afirmó que espera que sea «objetivo y correcto» y que sean los jugadores los que decidan el resultado y no «los linieres o el árbitro».

Respecto a las críticas que ha escuchado su delantero Robert Lewandowski en Alemania tras no marcar en el choque de ida, defendió a su jugador y recordó que todos los goleadores, en algún momento de su carrera, sufren alguna sequía.

«Tenemos muchos expertos en Alemania. Lo dijo uno y todos se sumaron a la causa. Lewandowski tiene todo mi apoyo. Todos tenemos una sequía y no es nada nuevo. Él ha marcado muchos goles y aquí también se recuerda en Madrid cuando jugó con el Borussia Dortmund y marcó cuatro goles. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana?», comentó.

Por último, reconoció que no ha practicado los penaltis ante una posible tanda y desveló que en el entrenamiento sus jugadores hicieron un partido que acabó en empate y que resolvieron el resultado desde los once metros.

«Acabamos con una tanda para desempatar, no por entrenarla. En una tanda, que se puede entrenar, hay nervios y tensión. En 2012 falló Ramos, que tiró a las nubes y Schwensteiger marcó el definitivo. No me importaría que pasara lo mismo», finalizó.