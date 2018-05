Real Madrid Isco se postula contra el Bayern Isco, con Cristiano Ronaldo, en el Allianz Arena de Múnich. / EFE El malagueño vuelve a entrenarse con el grupo antes de lo previsto y apura plazos AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 29 abril 2018, 20:37

Cuando se daba por segura la baja de Isco el martes contra el Bayern en el Bernabéu a causa del esguince de hombro que sufrió en Múnich, el centrocampista malagueño regresó este domingo a los entrenamientos y volvió a postularse como candidato, si no a ocupar a un puesto en el once, algo que se da por hecho, sí a formar parte del banquillo, al que está destinado de nuevo Gareth Bale después de jugar el sábado el partido completo ante el Leganés. Isco fue este domingo, junto a Nacho, la gran novedad en la sesión preparatoria del Real Madrid, al reincorporarse al trabajo de grupo dos días antes de que el Real Madrid reciba al Bayern en «el partido del año», como lo calificó Zinedine Zidane, que volverá a contar para la vuelta de semifinales de la Champions, entre otros, con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Varane, tras concederles descanso en el trámite liguero.

Aunque el técnico francés aseguró que no tiene intención de forzar a ningún jugador si no está al cien por cien físicamente, Isco y Nacho se entrenaron este domingo al mismo ritmo que sus compañeros y, aunque la ausencia del defensa es más que probable tras sufrir una rotura muscular ante Las Palmas, el regreso del andaluz no está descartado. Isco apura los plazos para reaparecer en el que, a expensas de una hipotética final de la Copa de Europa, será el choque más trascendental de la temporada para los madridistas. El que permitirá alcanzar de nuevo la lucha por el título continental o, por el contrario, cerraría una temporada en blanco que podría considerarse un fracaso.

Isco tan sólo jugó la primera parte el pasado miércoles en el Allianz Arena, víctima de un «esguince acromioclavicular izquierdo» por el que se le diagnosticó al menos una semana de baja, pero está apurando los plazos de recuperación para estar disponible para un choque en el que Zidane no podrá contar con el lesionado Carvajal, por lo que el francés no sólo tendrá de nuevo dudas en el centro del campo y la delantera, sino también en la defensa. Para el lateral derecho tiene la posibilidad de recurrir a Achraf, retrasar a Lucas Vázquez a esa posición o arriesgar con Nacho, que tras sufrir la primera lesión de su carrera como profesional se encuentra sin ritmo de competición y acaba de reincorporarse a los entrenamientos después de estar un mes fuera de los terrenos de juego. La gran amenaza para el Real Madrid en esa banda es Ribéry, y con el estado físico de Nacho y la poca confianza que se tiene en Achraf, no es descabellado pensar en que Lucas Vázquez pudiera ocupar ese puesto. «Me parece complicado que Nacho llegue», reconoció la noche del sábado Zidane.

Lo más lógico es también que Isco, si entrase finalmente en la convocatoria, fuese suplente, por lo el medio campo titular del campeón de Europa estaría formado por Modric, Casemiro, Kroos y Marco Asensio o Kovacic, con Cristiano Ronaldo y Benzema en ataque, ya que parece también garantizada la entrada del cuestionado francés en el once tras ser sustituido el domingo en el minuto 62 ante el Leganés. Benzema ya fue suplente en Múnich, donde precisamente sustituyó a Carvajal cuando el defensa madrileño debió retirarse pasada la hora de partido, pero pese a estar negado con el gol y tener el rechazo del Bernabéu, Zidane continúa confiando en él.

En el mismo momento en el que Benzema dejó su sitio en el campo el sábado también fue retirado Kovacic, lo que hace pensar en que el centrocampista croata también puede tener un sitio en el once para reforzar esa banda derecha que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los madridistas con vistas al trascendental duelo del martes. La importantísima ventaja lograda en la ida (1-2) es un aval para los blancos, aunque está muy reciente el sufrimiento ante la Juventus para llevar a cabo experimentos, pese a que el del lateral derecho con Lucas Vázquez pueda ser obligado.