Lágrimas en la Región

El Yeclano, que no pudo conseguir el ascenso a la primera, tendrá que luchar ahora contra el conjunto navarro del Cirbonero, que llega después de pasar de ronda con un gol en el noventa y tres, dejando fuera a otro favorito como el Bergantiños. Los azulgranas tendrán que recuperarse de la decepción que supuso caer eliminados ante el Malagueño, en un choque en el que lo mejor fue la afición yeclana, que dejó pequeña La Constitución y que inyectó en las arcas un dinero que hará que los del Altiplano palien muchos gastos de toda la temporada. Sandroni fue claro: «Hemos perdido una batalla, pero seguimos en la lucha, no puedo exigir más a mis jugadores».

Ahora le toca un desplazamiento largo, aunque mucho más igualado. Los navarros son un equipo rocoso, que practica un buen fútbol y que tiene en Nacho Navajas a su 'killer'. Juegan en un campo con capacidad para mil espectadores y son totalmente 'amateur'. A los azulgranas les tocará primero rendir visita al Cirbonero (domingo, 18.00 h.) para volver a la localidad yeclana a solventar la eliminatoria.

Eliminatoria de campeones Yeclano, 1-At -Malagueño, 1 Cuartos y segundos Cacereño, 1-Churra, 0 Mar Menor, 0-Terrassa, 2 Terceros At Pulpileño, 0-Villalbés, 0 (2-4, penaltis)

Sin goleador fiable

Al Mar Menor le toca preparar el nuevo curso

El Terrassa eliminó a un Mar Menor que no pudo nunca con los catalanes. Los de San Javier vuelven a desperdiciar una ocasión más para ascender de categoría, siendo incapaces de lograr un solo tanto en los dos partidos. Paco García, entrenador del Mar Menor, que se ha pasado toda la temporada buscando un goleador fiable, lo confió todo a jugadores intermitentes, que, si bien han destacado en la fase regular, no lo han hecho en los 'match ball' de los últimos encuentros. Toca olvidarse de una temporada que ha dado más alegrías que penas a los azulones y prepararse con más antelación. Hay que recordar que el equipo de San Javier cambió de entrenador poco antes de comenzar la Liga, pero Paco García no ha encontrado en toda la temporada al equipo que quería.

Triste despertar

El Pulpileño se olvida de marcar y queda fuera

Despertar triste y cruel de los pulpileños en su andadura corta por el 'playoff'. A priori los de Sebas López eran uno de los candidatos a pasar la eliminatoria. Les tocó un equipo no demasiado potente como el Villalbés, pero es que los almerienses no han sido capaces de anotar un gol ni fuera ni en casa y así es muy difícil. Con el campo de San Miguel hasta la bandera, los rojillos fueron incapaces de batir a un Javi Pita que se mostró seguro.

La lección del Churra

Pundonor sin premio en casa del Cacereño

Tocaba despertar de un sueño, pero cuando los sueños son buenos se alargan hasta el infinito y más allá, y eso es lo que parecía pasar en el Príncipe Felipe, donde el Churra, por el que nadie daba nada, se fue comiendo poco a poco a un Cacereño que dominaba, pero no impresionaba. Los de Adrián Hernández dieron una lección de pundonor y táctica. Los verdes incluso pudieron ganar. El encuentro llegó al minuto 113. Fue entonces y solo entonces cuando Kevin, el goleador del Cacereño, hizo diana, pero la lección de los verdes había sido total. Buena experiencia y mejor aún la forma de competir de un equipo en el que nadie cobra un euro.

Preferente

Mazarrón-Algar, un duelo no apto para cardiacos

Algar y Mazarrón serán los que se jueguen la plaza que queda para ascender a Tercera. Los 'leones' ganaron al Plus Ultra, no dejando nada al azar y presentando credenciales para el ascenso de categoría. El Mazarrón lo tuvo más complicado, pero logró el 2-0 que necesitaba y poco o nada inquietó un Abarán desfondado. Ahora se jugará en Mazarrón, para terminar en El Algar, una eliminatoria no apta para cardiacos.