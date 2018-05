Elecciones a la FEF Juan Luis Larrea: «Tebas no se vende y yo tampoco» Juan Luis Larrea, durante la entrevista con la agencia Colpisa. / Alberto Ferreras Entrevista «Mi objetivo es que sólo se hable de fútbol», afirma el que fuera tesorero con su «amigo» Villar, de quien dice que «lo está pasando mal y no se merecía esta salida» RODRIGO ERRASTI / IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 15 mayo 2018, 10:22

Juan Luis Larrea Sarobe (San Sebastián, 18/02/1953) se jubiló hace más de un año tras 48 en el mundo de la banca, pero pretende seguir ligado al fútbol nada menos que como presidente de la Federación Española, puesto por el que el jueves competirá con Luis Rubiales en unos comicios que se prevén muy reñidos. Preside la territorial Guipuzcoana desde 1987 y ha sido miembro de la junta directiva y tesorero de la Española desde 1988, con Ángel María Villar como jefe hasta la detención del presidente el pasado verano. Larrea también ha ejercido como delegado de la selección absoluta desde 1993, acompañando al 'equipo de todos' en seis Mundiales y otras tantas Eurocopas, y presidente en funciones durante más de medio año en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

-Faltan días para las elecciones... ¿Le salen las cuentas para ganar? ¿Aún hay votos flotantes?

-Puede haber algunos votos flotantes. pero creo que son a sumar por mi parte. Logramos un número de avales importante, nada menos que 77 que son mayoría absoluta, e incluso puede haber otro ramillete de votos que me pueden favorecer.

-Resuma sus principales propuestas.

-Cogí la FEF por responsabilidad y no pretendo hablar, sino hacer. En siete meses hemos tomado decisiones importantes en todas las áreas: hemos traído la final de la Champions del año próximo al Metropolitano, la final del fútbol sala a Zaragoza, estamos en el Comité Ejecutivo de la UEFA y tenemos un diálogo fluido con las instituciones nacionales e internacionales. Pero aún que queda un largo camino por hacer y modernizar.

-¿Qué desterraría del actual modelo?

-Ya he pretendido hacer reuniones de presidentes mensuales, juntas más dinámicas, dedicarme en cuerpo y alma al día a día. Es un trabajo bien invertido. Por suerte, el tema deportivo nos ha dejado el cielo despejado, porque el horizonte de Rusia 2018 anima y tenemos a la gente funcionando con dinamismo. Quiero lograr que se hable de fútbol y no de asuntos convulsos que no han beneficiado ni para la esponsorización ni para nada.

-¿Se ve celebrando el Mundial un año después de la detención de Villar?

-Ojalá. Sería un premio para él. Está la afición ilusionada, hay mimbres para para hacer un gran cesto, un excelente trabajo detrás de Julen Lopetegui y su equipo y vamos a ver si lo conseguimos. Las cosas no salen bien porque sí.

-¿Qué se le viene a la cabeza cuando se le nombra a Villar?

-Un amigo que está pasándolo mal. Escondido no es la palabra, pero está un poco distante. La gente del fútbol se ha apartado de él y yo en parte también, porque apenas hemos hablado un par de veces. No sigo directrices de nadie, pero Ángel no se merecía esta salida. Hay que respetar la presunción de inocencia y no me agrada verle así de disgustado. Valoro todo lo que ha hecho por la FEF.

-¿La suya es una candidatura continuista e inmovilista?

-No es cierto. He pretendido darme cuenta del distanciamiento entre la FEF y otros organismos a los que he tendido la mano desde el primer momento. LaLiga, la FEF y el CSD seguirán cuando no estemos las personas y hay que ensamblar todo. El fútbol nos necesita a todos, pero cada uno en su parcela.

-¿Javier Tebas juega un papel clave en estas elecciones?

-Le interesa al fútbol que LaLiga me apoye porque ha visto cómo estamos trabajando. Tebas no se vende y yo tampoco. Propuse una vicepresidencia para LaLiga en la FEF, pero no para Tebas, sino para una persona más conciliadora que nos permita llevarnos a todos mejor. Como tiene mucho que hacer por el fútbol español, que siga en su parcela. Hemos estado unidos en comisiones contra los amaños y la violencia, pero conviene delegar en otras personas para que vean otras caras.

-En aras de esa unión, ¿propondría a Rubiales para su equipo de trabajo?

-A nivel individual no creo, porque hay bastante distanciamiento entre nosotros, pero lo consultaría y no cierro la puerta a nadie.

-¿Le agrada la implantación del VAR la próxima temporada o debe añadirse también el Ojo de Halcón?

-Era una demanda para corregir el pequeño margen de error que pueda tener el arbitraje. Empezaremos el curso próximo con el VAR y habrá otra dinámica de fútbol. La eficacia del Ojo de Halcón no está muy clara y el VAR puede hacer la misma función.

-¿Tiene un candidato para suceder a Victoriano Sánchez Arminio al frente del estamento arbitral, que igual se siente desamparado ante las críticas?

-No le he oído decir que se vaya a ir. Victoriano debe marcharse cuando quiera. A partir de ahí, los árbitros deben elegir a su presidente y en todo caso Victoriano ocupará un puesto en la junta directiva de la FEF porque sería un gran asesor para el presidente. Y no creo que los árbitros se sientan solos porque forman un estamento muy corporativo que se arropa y me maravilla el acierto que tienen en las jugadas polémicas. En el tema arbitral estamos en muy buena línea.

-¿Es partidario de sedes fijas para los partidos clave de la selección y la final de Copa del Rey?

-Abogo por jugar los partidos grandes de España en estadios importantes, porque luce más el espectáculo pero sin limitaciones. En todo el país quieren que les visite la selección y hay poblaciones que no tienen fútbol de Primera y demandan esos partidos internacionales. Tampoco soy partidario de una sede fija para la final de Copa. Más de un campo equidistante entre los dos finalistas. Aunque es una cuestión más para LaLiga, ha que mimar mucho a los seguidores abaratando los precios de las entradas y mejorando algunas fechas y horarios para no vaciar los campos porque igual estamos matando a la gallina de los huevos de oro. En este ámbito hay que hacer un estudio profundo.

-¿Cómo potenciará el fútbol femenino?

-Ya está experimentando un gran auge y el nivel de la selección es elevado. La Liga está apoyada dentro del Universo Mujer, financiada por un patrocinador importante. Las chicas cuentan con Seguridad Social y una profesionalización en cierta medida, y las licencias han aumentado en todas las territoriales. Me avala la labor realizada por el fútbol femenino en Guipúzcoa desde hace 30 años. Antes era deficitario, pero ahora está todo más compensado y permite que las chicas tengan unas bases, estudien, se incorporen al mercado de la vivienda y ahorren un poco. Ahora hay equipos femeninos en casi todas las escuelas de fútbol.

-Por último, denos una razón concreta por la que cree que usted ganará las elecciones.

-Porque tenemos a todos los estamentos representados y los avales suficientes. Serán unos comicios disputados, pero creo que vamos a ganar. La guinda sería verme aquí el día 17 con la Copa del Mundo y como presidente. Y si no, felicito al ganador, me vuelvo a casa, sigo disfrutando en la Guipuzcoana y también de la familia y los nietos.