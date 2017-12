La falta de puntería condena a El Palmar

No hubo goles en el último partido de la primera vuelta entre el conjunto de El Palmar y el Muleño. Los rojillos llevaron el peso del partido, pero no tuvieron acierto ofensivo. El Muleño dispuso de alguna ocasión, pero también se marchó sin anotar. La falta de gol hizo que los de Carlos Rivera no pudiesen terminar el año con victoria en casa.