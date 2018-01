La Liga de las Naciones 'cambia el sistema'

Cambios en el fútbol europeo. Ya no habrá un verano sin torneo de selecciones el año previo a la Eurocopa. El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó en Ginebra, casi tres años después de que la competición fuera presentada a las Federaciones por Michel Platini tras partir de una idea en la reunión de Chipre 2011, que Liga de las Naciones se dispute a partir de la próxima temporada. Con esta competición, que será sorteada el 24 de enero de 2018 en Lausana y arrancará en septiembre de ese año, se sustituirán los amistosos por partidos oficiales, permitiendo que todas las selecciones jueguen contra combinados del similar rango.

Los cuatro mejores disputarán el 'play off' final -a modo de final 'four' de baloncesto, con los cuatro partidos (habrá tercer y cuarto puesto) en la misma sede-, que dará un superpremio económico para el ganador. Además, cuatro selecciones quedarán clasificadas de manera directa para la novedosa Eurocopa 2020, que se jugará en 13 estadios de toda Europa, entre ellos San Mamés.

Así, las 55 federaciones que actualmente componen la UEFA serán divididas, de acuerdo al ránking europeo de 15 de noviembre de 2017, justo tras la conclusión de los partidos de clasificación para el Mundial 2018. La Liga A, en el que estará España, tendrá 12 selecciones, que se dividirán, a su vez, en cuatro subgrupos con tres equipos. En la Liga B será igual mientras que en la Liga C, con 15 selecciones, habrá un subgrupo de tres equipos y tres de cuatro mientras que en la de los 16 más débiles, la D, se repartirán en cuatro grupos de cuatro. De la primera fase, en la que las selecciones jugarán entre sí en casa y a domicilio entre septiembre y noviembre de 2018, saldrán cuatro ganadores de los cuatro subgrupos de la Liga A y se medirán en junio de 2019 durante la citada 'final four'.

Claves del nuevo formato - Habrá cuatro Ligas (A-B-C-D), y cada una estará dividida en cuatro grupos de 3 selecciones y 4 selecciones. - Las Ligas se harán de acuerdo al ranking de las 55 selecciones nacionales de la UEFA (a 15 de noviembre de 2017, tras la conclusión de los partidos de clasificación para el Mundial 2018). Se sorteará el 24 de enero en Lausana, cuando también se presentará el nuevo trofeo de la competición. - Los partidos de grupo de la Liga de las Naciones serán en seis jornadas, en 'dobles enfrentamientos' en septiembre, octubre y noviembre de 2018. La 'final four', con semifinal por sorteo y final, se celebrará en junio de 2019. - En cada Liga, las cuatro selecciones ganadoras de grupo ascenderán (o jugarán la 'final four', en el caso del primer grupo) y las cuatro últimas serán descendidas para la próxima competición. - El ranking general de la Liga de las Naciones determinará la composición de los bombos del sorteo para los posteriores clasificatorios europeos - Los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020 arrancarán en marzo de 2019. Habrá dos jornadas en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2019. En total, serán seis grupos de cinco equipos y cuatro grupos de seis (diez grupos en total) jugando un total de diez jornadas (el mismo número que actualmente). El ganador y el subcampeón de cada uno de los diez grupos se clasificará automáticamente para la fase final de la Euro 2020. - Otros cuatro países se clasificarán a través de la Liga de las Naciones dará a los equipos una nueva oportunidad de clasificarse. Lo harán a través del 'playoff', en marzo de 2020, si no lo lograron por la fase tradicional. - Si alguno de los ganadores de grupo de la Liga de las Naciones ya están clasificados a través de la fase tradicional, su puesto lo cogerá la siguiente mejor clasificada en su liga. Si la liga no tiene cuatro conjuntos para competir, las posiciones serán ocupadas por selecciones de otra liga según el ranking general de la Liga de Naciones. - Los cuatro equipos de cada Liga jugarán dos semifinales a un partido y una final para determinar cada uno de los cuatro ganadores del 'playoff'.

La clasificación, de manera clásica

Tras cada torneo habrá ascensos y descensos, en este caso los primeros y últimos de cada grupo, aunque esto no significa que no haya una tradicional fase clasificatoria para ese Europeo de 2020, con cinco grupos de cinco equipos y cinco grupos de seis componentes que arrancará el 21 de marzo de 2019. Se clasificarán los mejores primeros y segundos de esos 10 grupos y a ellos se añadirán las cuatro selecciones procedentes de una repesca que se decidirá con la composición de la Liga de Naciones. Esa nueva eliminatoria, que se jugará en marzo de 2020, mediría a los cuatro mejores de los distintos grupos de las Ligas A, B, C y D. Si alguno de ellos está ya clasificado de manera directa para el torneo, le sustituirá en el 'playoff' el siguiente mejor clasificado en su liga. Si la liga no tiene cuatro conjuntos para competir, las posiciones serán ocupadas por selecciones de otra liga según el ranking general de la Liga de Naciones. Así, los cuatro ganadores de los 'playoff' de cada Liga (A, B, C y D) pasarán a clasificarse directamente para la fase final del Eurocopa 2020 tras superar dos semifinales a un partido y una final de su Liga de Naciones.

01:49 Vídeo. Así funciona la competición

Una plaza para los 16 peores

De este modo, para las selecciones situadas a mitad del ranking y las naciones más pequeñas, la Liga de las Naciones aportará una forma adicional de clasificación ya que del grupo de las 16 naciones con menos coeficiente, las últimas del ranking, estará garantizada una de las 24 plazas del torneo de junio de 2020. La UEFA desea «mejorar la calidad y el prestigio del fútbol de selecciones», suprimiendo los amistosos internacionales previstos en las fechas FIFA que «no están aportando una adecuada competición deportiva». Además, se considera que las mejores selecciones, como España, podrán aspirar a competir en la 'final four' para lograr, en los años impares, el título de la Liga de las Naciones.

Pese a que podría parecerlo, la inclusión de la Liga de las Naciones no modificará el calendario internacional de partidos existente y que está acordado con la FIFA. De hecho, creen que con estas jornadas con doble enfrentamiento, los jugadores incluso volverán con sus clubes antes de lo que lo hacen actualmente. Así, los amistosos internacionales tendrán aún su hueco en el calendario, ya que serán claves en los últimos partidos de preparación para las fases finales de Mundiales y Eurocopas. La UEFA, apunta eso sí, que está muy interesada en que las selecciones europeas sigan teniendo la oportunidad de jugar contra rivales de otras confederaciones, como podría suceder en noviembre en el caso de España con Brasil.