Semifinales | Vuelta El Sevilla se ampara en su parroquia para matar el sueño del Leganés Vincenzo Montella, técnico del Sevilla. / Julio Muñoz (Efe) El cuadro de Montella afronta la vuelta con la ligera ventaja del 1-1 en Butarque, pero alertado por los pepinazos del equipo de Garitano ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 02:37

Con la exigua ventaja derivada del 1-1 obtenido la semana pasada en Butarque, el Sevilla se encomienda al factor ambiental para fulminar este miércoles el sueño del Leganés de alcanzar la primera final de su historia. Tocado en su orgullo por la goleada encajada el pasado sábado ante el Eibar en Ipurua (5-1) pero determinado a recuperar su solvente rostro copero, el bipolar cuadro nervionense apela al respaldo de su afición para cercenar la enorme ilusión de un equipo que ya superó sus dos últimas eliminatorias en feudo ajeno y que persigue un hito mayúsculo.

Dos veces claudicó en lo que va de siglo el Sevilla en la penúltima ronda de Copa cuando el Ramón Sánchez Pizjuán albergó la vuelta. El Real Madrid, que visitaba la capital andaluza con una renta de dos goles lograda en el Santiago Bernabéu, le impidió citarse con el Zaragoza en la final del curso 2003-2004, resultando insuficiente el tanto de Antonio López en el estadio hispalense. El Atlético de Madrid, que venía de imponerse por 2-1 en el Vicente Calderón, firmó tablas en la campaña 2012-2013, vetando el pase de la escuadra que por entonces dirigía Unai Emery.

Pero el coliseo sevillista sí fue un fortín en otros pulsos que su parroquia recuerda con orgullo, como el que libró con el Schalke en la 2005-2006, cuando un gol del fallecido Antonio Puerta le condujo a su primera final de la Copa de la UEFA; el que le midió a Osasuna la campaña posterior, cuando las dianas de Luis Fabiano y Renato voltearon la eliminatoria tras el 1-0 del Reyno de Navarra; o el que le llevó hasta Basilea para levantar su última Liga Europa tras doblegar por 3-1 al Shakhtar Donetsk, con el que había empatado en la ida. Sin olvidar la victoria por 3-0 frente a un Deportivo al que venía de derrotar en Riazor que selló su boleto para el encuentro contra el Getafe que significó su cuarto título en el torneo del KO.

De ahí que Vincenzo Montella subrayase la víspera su convicción de que el respaldo de la afición será «un arma más» para superar al Leganés. Necesita de ella el Sevilla si quiere estar en la final del próximo 21 de abril. Pudo obtener el conjunto andaluz una buena renta la semana pasada en Butarque, cuando fue superior al equipo pepinero en la primera parte, pero un flagrante error de Sergio Rico en el segundo tiempo propició el gol de Siovas que mantiene la eliminatoria en el aire. Tres días después, pagó con una humillante derrota ante el Eibar el esfuerzo de aquel choque y la osadía del técnico italiano al alistar de inicio a tres de sus refuerzos invernales.

Poco pudo hacer Sergio Rico en la manita que le endosó el Eibar, pero su fallo en Butarque, sumado al robo de cartera de Cala que permitió el empate ‘in extremis’ del Getafe en la jornada 21, han colocado al cancerbero en una delicada situación. Le mantendrá con todo Montella, que recalcó que «los goles los encajan todos» y que no alterará el once que le ha funcionado a la perfección en la Copa. No podrá contar el transalpino con Nolito, baja de última hora por una lesión en el adductor derecho que se suma a las ausencias del central danés Simon Kjaer y el lateral francés Sébastien Corchia.

Garitano sólo piensa en ganar

Con sus mejores espadas acude también el Leganés, que recupera al sevillano Rubén Pérez, cuya baja hace una semana mermó mucho el mediocampo pepinero, y que podrá contar también con el brasileño Gabriel Pires, ausente el pasado domingo frente al Getafe. Sólo tiene Asier Garitano las bajas de los argentinos Alexander Szymanowski y Mauro dos Santos, por lo que su once será muy similar al que dispuso hace una semana en Butarque, salvo la entrada de Rubén Pérez por el serbio Darko Brasanac y la posible de Eraso por Gabriel.

Convertido en uno de los técnicos de moda gracias a su excepcional desempeño la presente campaña tanto en Liga como en Copa, Garitano trató de restar trascendencia al choque, subrayando que para un equipo modesto como el Leganés «todo son finales». Se mostró ambicioso el de Bergara, que remarcó que la idea es salir «a ganar» en el Sánchez-Pizjuán pese a que un empate a más de un gol también le serviría a su escuadra y que incidió en la necesidad de «jugar un gran partido» y saber leer los distintos escenarios que se puedan presentar para culminar lo que sería una gesta histórica.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vázquez, Correa y Muriel.

Leganés: Champagne, Tito, Siovas, Bustinza, Raúl García, Rubén Pérez, Gumbau, El Zhar, Amrabat, Eraso y Beauvue.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.30 h.

TV: Telecinco/GOL