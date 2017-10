Carrasco y Cañadas como solución a la crisis del Lorca Deportiva

Tampoco pudo ganar el Lorca Deportiva al Villanovense, tras empatar a cero, en una jornada en la que lo mejor es la vuelta del añorado Andrés Carrasco para sacar al equipo del atolladero en el que se encuentra. Al menos, así lo entiende la escasa afición del equipo lorquino que le aclamó el pasado domingo. El delantero jugó sus primeros minutos después de una larga lesión. También hay muchas esperanzas en otros dos jugadores que ya están a disposición del entrenador, se trata de Cañadas, que disfrutó de unos minutos, y de Dani Momprevil, que jugó todo el partido.

El equipo no levanta cabeza, aunque, por el momento, los malos resultados no pasarán factura al entrenador, ya que Manuel Palomeque no parece estar cuestionado. El entrenador de El Algar es una víctima más de la mala planificación de la junta directiva, que pocos días antes de empezar la Liga lo fichó del Mar Menor, tras la destitución de Galiana. Palomeque llegó al Lorca con una plantilla con pocos efectivos, en plena construcción y con jugadores que no están sobrados de calidad. A todo esto hay que unir las bajas por lesión de futbolistas importantes como Andrés Carrasco, Dani Momprevil y Cañadas, que ahora vuelven.

Palomeque habló tras el partido ante el Villanovense y dijo que «hemos sumado un punto insuficiente. Al menos, han podido jugar Carrasco y Cañadas, y seguro que nos aportarán cosas en las siguientes jornadas, Carrasco en el remate dentro del área y Cañadas en las jugadas a balón parado».