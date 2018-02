Fútbol | Segunda B El Betis de Valladolid amenaza con demandar al Real Murcia por no pagar 3.000 euros A. GÓMEZ Murcia Sábado, 3 febrero 2018, 11:31

El Betis de Valladolid no tiene pensado quedarse de brazos cruzados ante la negativa del Real Murcia a pagar los 3.000 euros de recargo por el retraso de los granas en abonar el último plazo para saldar la deuda que todavía tiene pendiente por el traspaso de Sergio Escudero al Schalke 04. Granas y vallisoletanos llegaron el pasado agosto a un acuerdo ante notario en el que el Murcia debía pagar 15.000 euros el pasado 30 de diciembre como muy tarde. Si no lo hacía en esa fecha, como sucedió, se contempló el pago de un recargo de 3.000 euros que los pimentoneros no han abonado. Así las cosas, los abogados del club castellano apuestan por presentar la semana que viene una demanda si no hay pago por parte de los murcianistas.

Pacto con el Imperial

Por otra parte, Mauricio García acordó con la plantilla del Imperial pagar este mes las nóminas correspondientes a enero y febrero, así como a hacer frente a las tres que tienen pendientes durante la temporada.